 

Метеоролог предрек короткое “бабье лето” в Москве и Подмосковье

10.09.2021, 16:20, Разное
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Традиционное “бабье лето” в столичном регионе России продлится недолго. Таким прогнозом поделился метеоролог, руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов.

По словам Шувалова, по-настоящему тепло в Москве и Московской области будет в субботу, воскресенье и понедельник: в большинстве районов будет около 21-22 градусов Цельсия, однако на юге Подмосковья воздух может прогреться до 23 градусов. Но уже во вторник осеннее тепло закончится: вновь начнутся дожди, а температура упадёт на пять-семь градусов, сообщает “Радио 1”.



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