 

alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео

10.09.2021, 16:04, Новости дня
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“Давайте на чистоту: вы хоть раз замечали украинских артистов в мировых топах? Spotify? Apple Music? SoundCloud? Я тоже нет. И эта проблема меня беспокоит настолько, что вы даже не представляете. Как мы, украинцы, еще ни разу не залетели в топы к Билли Айлиш и Трэвису Скотту? Как? Мы же потомки таких мировых и значимых людей, как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Петр Чайковский, Николай Лысенко, Соломия Крушельницкая, их знает почти весь мир”, – написала 30-летняя певица.

Рэперша убеждена, что рано или поздно украинские музыканты “выйдут на мировой уровень”.

“И в Европе и Америке будут слушать нашу украинскую музыку. Точно так, как весь мир услышал “Шум” от Go-A. Но нужно же двигаться к этому “рано или поздно”, нужно заявлять о себе, показывать себя и свое творчество миру!” – убеждена alyona alyona.

К посту певица прикрепила свое видео, на котором исполняет рэп в купальнике и ярко-оранжевой накидке.

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A post shared by Альона (@alyona.alyona.official)

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года артистка стала “Лучшей исполнительницей” по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника. По словам певицы, он избегает публичности, так как не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности. Журналисты выяснили, что возлюбленным певицы является рэпер из Днепра по имени Денис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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