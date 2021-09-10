 

Глава Полтавской ОГА Синегубов вручил олимпийцам и паралимпийцам области премии на сумму более 11 млн гривен

10.09.2021, 16:04, Новости дня
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“Горжусь, что в этом году Полтавская область заняла первое место среди областей Украины по количеству наград на Олимпиаде – четыре из 19, которые получили украинцы. В то же время шесть паралимпийцев из Полтавской области привезли домой 10 наград. Мы гордимся земляками-спортсменами и благодарны им за тот пример, который они подают молодежи. Такими победами и достижениями Полтавщина утверждает имидж области, которая активно развивает и поддерживает спортивные школы и ее лучших представителей”, – прокомментировал Синегубов.

Сертификат на сумму 1,5 млн гривен получили олимпийцы Жан Беленюк, Людмила Лузан, Александр Хижняк, а их тренеры Анатолий Каханевич, Николай Мацапура, Александр Хижняк-старший – сертификаты на сумму 250 тысяч гривен.

Сертификаты на 100 тысяч гривен вручили участникам Олимпийских игр и их тренерам: Марии Кичасовой-Скорик, Сергею Кичасову, Ленуру Темирову, Анатолию Каханевичу, Людмиле Куклиновской, Дмитрию Янчуку, Павлу Алтухову и Елизавете Каланиной.

Сертификат на 1 млн грн получил призер Паралимпийских игр Денис Остапченко. Сертификатом на сумму 800 тыс. грн отметили Евгения Богодайко. Сертификаты на сумму 500 тыс. грн получили Алексей Вирченко и Александр Яровой. По 300 тыс. грн получили Юрий Божинский и Иван Май.

Сертификаты на 250 тыс. грн получили тренеры Галина Бойко, Илья Калайда, Юрий Шипец.

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Фото: пресс-служба Полтавской ОГА


Фото: пресс-служба Полтавской ОГА

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более 200 стран. Украина заняла 44-е место в медальном зачете. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

На Паралимпиаде 2020 года, которая прошла в Токио с 24 августа по 5 сентября, украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей и по количеству золотых наград заняли шестое место. Сборная Украины выиграла 24 золотые медали, 47 серебряных и 37 бронзовых. Украинские спортсмены были представлены в 15 видах спорта, в 10 из них получили награды. Всего в Паралимпиаде участвовали 4403 спортсмена из 162 делегаций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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