 

Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд

10.09.2021, 16:04, Новости дня
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“Нет времени и желания. Моей целью было предать огласке ситуацию, чтобы предупредить тех, кто может с этим столкнуться”, – подчеркнула Смирнова. 

По ее словам, из-за пережитого изнасилования она пока не готова стать матерью и сейчас проходит терапию. Девушка призналась, что ее муж в курсе произошедшего с ней в 2007 году. 

Во время интервью со Смирновой журналисты связались с Талашко по телефону, чтобы взять у него комментарий. На вызов ответил мужчина, который заявил, что журналисты позвонили не по тому номеру.

Смирнова, комментируя этот разговор, отметила, что на вопросы отвечал не Талашко.

“Это не его голос”, – заявила она.

ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

9 августа в Facebook разгорелся скандал, связанный с народным артистом Украины, звездой фильма “В бой идут одни “старики”, преподавателем Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимиром Талашко – студентки обвинили 74-летнего актера в сексуальных домогательствах. 

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. “Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности”, – написал министр.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что “какого-то интимного общения” между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

В свою очередь в университете заявили, что на время проверки информации о возможных сексуальных домогательствах Талашко к бывшим студенткам он будет отстранен от преподавательской деятельности с 1 сентября.

8 сентября Талашко в изнасиловании обвинила Смирнова. Актер, комментируя ее заявление, заявил, что впервые слышит об этом случае.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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