 

В Украине за 15 лет количество суицидов снизилось почти вдвое

10.09.2021, 16:04, Новости дня
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В 2005-м в стране было зафиксировано 10 622 самоубийств, в 2020-м – 6 103.

“Раньше происходило в среднем 29 самоубийств ежедневно, сейчас –  16,7. Смертность от суицида постепенно снижалась с середины нулевых годов. Несколько раз наблюдались небольшие всплески, но с 2013-го количество самоубийств только уменьшалось”, – отметили в посте.

С 2005 года в Украине добровольно ушли из жизни более 130 тыс. человек. 110 тыс. из них – мужчины.

“Это больше, чем количество жителей Бердянска или Никополя, а также 24 тыс. женщин, что соответствует населению Канева. Для сравнения: убийств за тот же период произошло 42,5 тыс., в три раза меньше, чем суицидов”, – подчеркнули эксперты.

За шесть месяцев 2021 года в Украине зарегистрировано 2988 самоубийств.

Контекст:

Число суицидов в мире за 20 лет сократилось на 36 %, но они по-прежнему являются одной из главных причин смерти. В результате самоубийств ежегодно умирает больше людей, чем от ВИЧ, малярии и рака груди. Суициды уносят больше жизней, чем войны и убийства, сообщила пресс-служба ООН в июне 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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