«Камертон» – 2021

Как вручали премию за настоящую журналистику. Полное видео.

30 августа прошла Российская премия «Камертон» имени Анны Политковской — как раз в день рождения знаменитой журналистки. 15 лет назад Анну убили за ее профессиональную деятельность и несгибаемую смелость говорить правду. В 2021 году, когда журналистика, по словам ведущей церемонии Ирины Петровской, переживает настоящий погром, гости и организаторы премии вспоминают Анну, профессиональные и человеческие ориентиры, которые она задавала, а также обсуждают настоящее и будущее отечественной журналистики.

На вечере выступили заслуженный артист РФ Николай Солонович и лауреат международных конкурсов Екатерина Державина. А также со специально подобранной программой — Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Главный дирижер и художественный руководитель Владимир Спиваков.

Лауреатами премии в этом году стали генеральный директор телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева и фотограф Дмитрий Марков. «Камертоны» за великодушие, талант и солидарность получили музыканты — Николай Солонович и «Виртуозы Москвы».

В международный день солидарности журналистов специально для зрителей «Новой» мы выкладываем видео церемонии с замечательным концертом. Звук концерта был профессионально записан нашими коллегами из Московского международного Дома музыки.

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