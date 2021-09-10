 

Елизавета II посетила Кентерберийский завод колёсных тягачей и устроила разнос его руководству

10.09.2021, 15:51, Разное
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Королева Великобритании Елизавета II прибыла с рабочим визитом на Кентерберийский завод колёсных тягачей (КЗКТ) и резко раскритиковала его руководство за сохраняющиеся проблемы с качеством продукции и падение экспорта.

Кортеж монарха прибыл к дирекции КЗКТ ранним утром без предупреждения. Обнаружив на рабочем месте директора завода, королева потребовала показать ей производство и была разочарована увиденным.

“Вот это ваша культура производства? Вот это что такое, я спрашиваю?” – возмутилась она на участке сборки трансмиссий. – “Если мы сейчас эти муфты на ОТК понесём, сколько пройдут? Я не понимаю, как можно так относиться к приёмке комплектующих и что в таких условиях можно собирать”

Елизавета II указала на отсутствие спецодежды у большинства мастеров в трёх разных цехах и поинтересовалсь, кто проектировал сборочный конвейер таким образом, что крупногабаритные модели на нём бьются боковой облицовкой кабины о балку, обмотанную утеплителем.

“Руки оторвать просто. Двадцать первый век, а у вас такие условия. Вам для чего на реконструкцию двадцать пять миллионов выделяли? Чтобы вот этот бардак вы тут устроили? Чтобы до вечера все, включая контролёров в отделе качества, заявления на стол в отделе кадров положили” – сказала королева.

Монарх потребовала предоставить королевскому финотделу к понедельнику отчёт о трате средств, выделявшихся в 2004 и 2012 годах, а также предупредила генерального директора завода о возможной ответственности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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