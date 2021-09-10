 

Путин раскритиковал идею о снятии ограничений на численность легионеров в футболе

10.09.2021, 15:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредложение о снятии ограничений на число легионеров в российском футболе раскритиковал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», – цитирует президента ТАСС.



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