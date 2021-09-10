Лавров и Макей оценили решения по реализации положений договора о Союзном государстве

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей приветствовали решения, принятые в ходе заседания Совета Министров, по реализации положений договора о создании Союзного государства.

Лавров провел беседу с белорусским коллегой Макеем «на полях» заседания Совета Министров Союзного государства, где были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия.

«Министры приветствовали решения, принятые в ходе заседания Совета Министров, по одобрению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы и Союзных программ, которые призваны способствовать сближению законодательств двух стран и созданию единого экономического пространства», – говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ситуации в Афганистане.

Также министры обсудили график предстоящих контактов, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД РФ и МИД Беларуси, которое запланировано в ноябре.

Ранее глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.