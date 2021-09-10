Fox News – офис подождёт — штамм «дельта» «вернёт» американцев на удалёнку, подтверждает эксперт

Из-за быстрого распространения во многих штатах США штамма коронавируса «дельта» американские офисные работники, которые только начали возвращаться в офисы, скорее всего, уже скоро вновь окажутся на удалёнке, подтвердила в интервью Fox News гендиректор и основатель рекрутингового портала The Muse Кэтрин Миншью. Между тем, по словам Миншью, собранные её порталом данные подтверждают, что большинство работников скорее обрадуются такой перспективе, поскольку желают полностью перейти либо на удалённый, либо на смешанный режим работы.

Сегодня многие американские работники впервые с начала пандемии возвращаются в офисы — но надолго ли? Разобраться в этом нам поможет Кэтрин Миншью, генеральный директор и сооснователь карьерного сайта The Muse, которая выходит с нами на связь.

Кэтрин, рады ли работники возвращению в офис?



КЭТРИН МИНШЬЮ, гендиректор и сооснователь The Muse: Знаете, картина получается неоднозначная. По нашим данным, на настоящий момент около 37 процентов людей категорически не хотят возвращаться в офис — они хотят сохранить полный удалённый режим. Вместе с тем доля людей, которые хотят часть времени работать в офисе, несколько больше — таких около 40 процентов, — а чуть более 22 процентов очень рады тому, что возвращаются к полноценной офисной работе.



Вообще наблюдать за тем, как на фоне возвращения компаний в физические офисы все эти различные точки зрения сталкиваются между собой, очень интересно.



В большинстве штатов продолжает стремительно распространяться штамм коронавируса «дельта». Насколько долго, на ваш взгляд, продлится это возвращение на рабочие места в таких условиях? Конечно, некоторые крупные корпорации решили отложить возвращение сотрудников как минимум до следующего года — но не кажется ли вам, что нас ждёт резкий разворот? Что люди выйдут на работу, а им через полтора месяца заявят: «Возвращайтесь по домам»?





КЭТРИН МИНШЬЮ: Да, всё так и будет, а в некоторых компаниях это уже и происходит. И это очень интересно, ведь, как вы отметили, целый ряд крупных корпораций, включая Amazon, Apple, Google и Uber, которые установили определённые сроки, а теперь их сдвинули на 22 января в связи с распространением варианта «дельта». Но это, конечно, в том числе и реакция на давление со стороны сотрудников. Мы ведь ежемесячно собираем данные о настроениях работников — и из-за «дельты» с каждым месяцем людей, которые заявляют, что не готовы возвращаться, становится всё больше.



Если говорить о самих компаниях, многие из них ориентируются на то, насколько важным они считают совместную работу сотрудников в офисе и насколько опасаются, что их работники начнут искать другие места, если им не пойдут навстречу. Так что многим управленцам теперь приходится жонглировать несколькими серьёзными проблемами и решать, возвращать ли людей в офис и на какой срок, то есть временное это будет возвращение или нет. И я согласна с тем, что многие работодатели будут ощущать давление сотрудников, желающих, чтобы руководство сменило курс, если обстановка в плане коронавируса будет сохраняться.



А как насчёт предпочтений по поколениям — чего хотят миллениалы или поколение Z?





КЭТРИН МИНШЬЮ: Это очень интересная тема — думаю, в некоторых случаях работодателям было бы проще, если бы существовали серьёзные, категорические различия между поколениями — то есть люди одного возраста хотели бы чего-то одного. Но чаще всего мы видим, что чем дольше человек идёт по профессиональному пути, тем выше вероятность, что у него есть хорошие условия для работы дома и налажена сеть знакомств, а потому ниже вероятность того, что ему не хватает офисной обстановки.



В свою очередь, многие сотрудники помоложе, в особенности представители поколения Z, а также миллениалы, которые только начинают строить карьеру, ещё только начинают, и они ещё считают, что им нужно создать какой-то фундамент, наладить связи и найти наставников; по этой причине, согласно нашим данным, они стремятся к офисной обстановке несколько чаще — но не каждый день. То есть этим людям больше нужна гибкость, и когда мы спрашиваем соискателей о том, какие они учитывают факторы, делая следующий шаг, то на первых строчках в опросниках регулярно возникает именно гибкость работодателя в плане рабочего места. Так что, как мне кажется, эта переменная из уравнения уже никуда не денется.



Кэтрин, большое вам спасибо за вашу экспертную оценку, мы очень её ценим. С нами была Кэтрин Миншью.



Дата выхода в эфир 07 сентября 2021 года.