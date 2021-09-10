Ольга Бузова выпустила новую песню «Без дел»

Российская звезда эстрады и телеведущая Ольга Бузова скоро запустит свой третий альбом под названием «Вот она я». Пока артистка презентовала фанатам первый трек с этой пластинки в социальных сетях.

На своей Instagram-странице артистка написала поклонникам, что в ночь с 9 на 10 сентября начнет новую эстрадную жизнь. Сначала будет представлена песня, а затем выйдет третий альбом. Также Бузова готовится к новому шоу «Вот она я».

Премьера песни произошла в 23:59 одновременно на разных площадках. Со слов телеведущей, она гордится этой композицией, творчество стало отражением её взглядов на историю.

В новом треке Ольга Бузова спела о личных чувствах. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в своих песнях она говорила о новом этапе жизни. Во время разрыва отношений с Давидом Манукяном артистка пела о мужском обмане.

Новая композиция носит название «Без дел» и имеет уже позитивный настрой. В тексте Бузова утверждает, что больше не нуждается в мужчинах, чтобы быть счастливой.

В социальных сетях певица рассказала, что возлагает на новую композицию большие надежды. Она считает, что песня понравится девушкам, у которых мужчины не выполняют своих обещаний и делают их несчастными.

Источник: www.instagram.com