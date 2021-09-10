 

Путин поздравил российских спортсменов с достойным выступлением на Олимпиаде и Паралимпиаде

10.09.2021, 15:26, Разное
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В пятницу, 10 сентября, Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта поздравил российских спортсменов и тренеров с достойным выступлением на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. “Буду рад лично поздравить и поблагодарить их”, – сказал глава государства.

Президент заявил, что необходимо “серьезно модернизировать” и “качественно нарастить” возможности инфраструктуры подготовки российских атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта. Также Владимир Владимирович считает, что необходимо обсудить задачи развития детско-юношеского спорта, поскольку, по словам главы государства, путь к Олимпиаде начинается еще в детстве.

Напомним, на олимпийских играх в Токио ОК России занял пятое место, получив 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. На Паралимпиаде российские спортсмены стали четвертыми в общем зачете. Они завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медали.

Ранее Владимир Путин заявил, что у России есть возможность провести XXXVI летние Олимпийские игры, которые запланированы на 2036 год. Президент отметил, что для этого организаторам состязаний нужно выполнить определенные условия. Одной из перспективных площадок для Игр глава государства считает Дальневосточный федеральный округ.



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