 

Данилов про обострение на фронте: ВСУ отвечают так, что на той стороне сходят с ума и просят прекратить огонь

10.09.2021, 15:10, Новости дня
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Он отреагировал на пост журналиста Юрия Бутусова о том, что армия якобы перестала получать боеприпасы для ответного огня. Данилов отметил, что на фронте сейчас действительно период обострения, и есть потери среди украинских военных.

“Я не понимаю, откуда у господина Бутусова информация, что нам нечем отвечать. Поверьте, отвечают, и отвечают так, что те сходят с ума и просят прекратить вообще огонь… Отвечают и будут отвечать. Нельзя не отвечать, когда тебя хотят убить, это обязанность любого военного”, – заверил секретарь СНБО.

О потерях со стороны боевиков секретарь СНБО уточнил, что это знает только разведка и “люди, которым это надо знать” – он сам, президент страны, министр иностранных дел и еще несколько человек, которые каждое утро получают сводку с полной информацией о том, что происходило на фронте в предыдущие сутки.

“Если кто-то считает, что мы сидим, сложив руки, и смотрим, как убивают наших парней и девчат, то они глубоко ошибаются”, – подчеркнул Данилов. 

Он поинтересовался, откуда авторы постов в Facebook о плачевном положении дел на фронте берут сведения.

“Другое дело, когда наши фейсбучные, скажем так, друзья начинают все это раздувать и говорить, что все пропало – ну поверьте, я не знаю, откуда они берут вообще эту информацию. У них что, допуск есть?” – спросил Данилов.

Он предложил Бутусову, который был советником министра обороны Андрея Тарана, спросить у министра лично, как обстоят дела. 

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/585562245811876/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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