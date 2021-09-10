“Это пандемия непривитых”. Байден объявил об обязательной вакцинации чиновников и сотрудников частных компаний

Байден отметил, что 80 млн американцев не получили прививок от COVID-19, полностью вакцинированы 175 млн граждан страны.

“Это пандемия непривитых. Несмотря на то, что в США существует беспрецедентная и успешная программа вакцинации, что в течение почти пяти месяцев бесплатные вакцины были доступны в 80 тыс. местах, у нас все еще есть почти 80 млн человек, которым не удалось сделать прививку”, – сказал президент.

Министерство труда разработало положение, требующее от компаний со штатом сотрудников 100 и более человек, обеспечить их полную вакцинацию. Сотрудники, которые не будут привиты, каждую неделю будут проходить тестирование на коронавирус.

В США также вводится обязательная вакцинация для чиновников, медицинских работников, учителей, работающих в школах федерального подчинения;

Штрафы за отказ носить маску в общественном транспорте с 10 сентября в США удвоены.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным университета Джона Хопкинса, в США выявили 40,6 млн случаев COVID-19, 654 тыс. человек умерли. Страна находится на первом месте по распространению коронавирусной инфекции в мире.

Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%). Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%).

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