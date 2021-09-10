“Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет”. Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы

По его словам, в июле 1974 года у жены Ольги начались преждевременные роды, в итоге на свет на два месяца раньше срока появились мальчик и девочка.

“Дети мои родились семимесячными. Жанночка была 1,300 кг и 37 см, а мальчик – 2,640 кг и нормальный. Но у него асфиксия, непроходимость кишечника. Его сразу же отвезли в специальную больницу, а Жанночку – в другую. […] Через две недели нам позвонили, что мальчик умер”, – рассказал отец Фриске.

Он добавил, увидел сына лишь в морге, куда приехал обсудить вопрос похорон. “Выложила семь трупиков, я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был! Больше я его не видел. […] Там женщина была, спросила: “Вы будете хоронить?”. Я ей: “А как, чего, куда?”. Ну она говорит: “Не обязательно. Можем в общую, надо только заплатить деньги”, – вспоминал Фриске.

Он признался, что со временем трагедия с умершим сыном забылась. “Мы еще молодые были, по 20 лет… Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына, а потом, не будут кривить душой, забыли про него… Со временем Жанночка очень часто вспоминала о брате. Она еще такую вещь сказала, когда заболела: “Это меня братик к себе зовет”, – рассказал Владимир Фриске.

Контекст:

Певица и актриса Жанна Фриске умерла 16 июня 2015 года после полутора лет борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга. Певице было 40 лет. За два года до смерти она родила сына Платона. После смерти матери мальчик живет с отцом – гражданским мужем Фреске телеведущим Дмитрием Шепелевым.

Фриске с 1996-го по 2003 год была солисткой поп-группы “Блестящие”, а после начала сольную карьеру. Также занималась актерской карьерой, снялась в фильмах “Ночной дозор”, “Дневной дозор”, “О чем говорят мужчины” и других.

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