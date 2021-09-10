 

“Еду на тусу”. Могилевская засветила грудь в салоне авто

10.09.2021, 15:10, Новости дня
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Певица позирует в кадре, закинув ногу на ногу.

“Еду на тусу. Ладно, шучу. Еду на гастроли, конечно же. Люблю свою гастрольную жизнь, обожаю свои концерты”, – подписала фото певица.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 году певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. В настоящее время Могилевская не афиширует личную жизнь. Детей у певицы нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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