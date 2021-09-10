NBC – в школах становится опасно — COVID всё чаще поражает американских детей

Четверть всех новых заражений коронавирусной инфекцией в США приходится на несовершеннолетних, пишет NBC News. За последнюю неделю по всей стране заболевание было выявлено у почти 252 тыс. детей. Возвращение в школы становится опасным, отмечает американский телеканал.

Возвращение в класс становится потенциально опасным. Четверть всех новых заражений COVID приходится на несовершеннолетних, и семьи спорят о том, как обеспечить безопасность своих детей.

РОДИТЕЛИ: (скандируют) Мой ребёнок — мой выбор!

Борьба из-за масок продолжает бушевать. Судья постановил, что власти Флориды должны прекратить применять запрет на использование масок, нанеся тем самым серьёзный удар губернатору-республиканцу Рону Десантису.

КАРЛА ЭРНАНДЕС-МАТС, председатель учительского профсоюза в округе Майами-Дейд: Это вредит сообществам. Мы видим, что он (Десантис. — ИноТВ) ведёт себя, как диктатор.

Кроме того, в Майами школьный суперинтендант выступил с суровым предупреждением после того, как с начала учебного года от COVID умерли трое учителей и десять других сотрудников школы. Ни один из них не был вакцинирован.

АЛЬБЕРТО КАРВАЛЬО, суперинтендант государственных школ округа Майами-Дейд: Риторика о мерах обязательного ношения маски или их упразднении носят абсолютно политический характер. И честно говоря, меня как педагога и отца, это беспокоит, потому что дети не должны быть политическими пешками в этой политической шахматной игре, и нам необходимо с этим покончить.

Всего за неделю по всей стране почти у 252 тыс. детей был выявлен COVID. В том числе у 11-летнего Леви Картуччи, который провёл четыре дня в больнице Остина, штат Техас.

ДЖО КАРТУЧЧИ, отец Леви: Нас одолевали страх и мрачные мысли. Но, к счастью, он довольно скоро пошёл на поправку после того, как попал в больницу.

Дети редко серьёзно болеют или умирают от коронавируса. Но родители Леви Джо и Кэти Картуччи почувствовали себя беспомощными, когда его температура подскочила до 103 °F (39,4 °С. — ИноТВ).

КЭТИ КАРТУЧЧИ, мать Леви: Он недолго получал высокопоточную оксигенотерапию. Ему нужны были стероиды и препараты, разжижающие кровь.

Леви, который сейчас находится дома, слишком юн для вакцинации.

КЭТИ КАРТУЧЧИ: Людям давно пора отнестись к вирусу серьёзно. Он поражает наших детей, и у меня всё это вызывает большие переживания.

Кэти, которой сделали прививку, теперь изолирована от остальной семьи, из-за прорывной инфекции.

КАВИТА ПАТЕЛЬ, медицинский эксперт NBCNews: Прорывные инфекции случаются. Редко, но случаются. И они более вероятны, если у вас в семье есть непривитый, в этом случае ребёнок, который не может быть вакцинирован.

И, Керри, президент собирается представить новую стратегию по борьбе с COVID. Что нам о ней известно?

КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент NBC: Всё верно, Лестер. Как ожидается, завтра президент Байден подробно изложит новую стратегию, включающую шесть элементов, для борьбы со штаммом «дельта». Предполагается, что он будет призывать ввести обязательную вакцинацию, в том числе учителей.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2021 года.