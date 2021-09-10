 

В Сети показали первые рендеры Toyota Crown нового поколения

10.09.2021, 14:36, Разное
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Стало известно, как будет выглядеть новый седан японской компании Toyota. Crown нового поколения продемонстрирован в Сети на первых рендерах, предварительно известно, какие новшества следует ожидать в новой модели.
Японский автоконцерн готовится выпустить следующее поколение своего популярного автомобиля. Об очередном обновлении Toyota Crown 2023 компания объявила ранее, однако никаких подробностей и грядущей новинке ранее не было. Машина выйдет в следующем году и станет уже шестнадцатым в линейке, на изображениях, сделанных по имеющимся данным, можно увидеть, как будет выглядеть седан.

Из имеющихся данных об оснащении автомобиля, известно, что вместо заднего привода его оборудуют переднеприводной системой. Предварительно сообщается, что в основе транспортного средства будет использована новейшая модульная архитектура TNGA, аналогичная установленной в Camry и Land Cruiser 300. Также эксперты предполагают, что экстерьер Toyota Crown 2023 станет более агрессивным, его головная оптика вытянется, а кузов получит более купеобразную форму. Двигатель в авто ожидается гибридный, базой мотора станут бензиновые силовые агрегаты на 3,5 и 2,5 литра.

Предыдущая версия седана вышла в ноябре прошлого года, тогда машина имела большую палитру цветов оформления, а также существенную модернизацию салона. Были «на борту» Toyota Crown и многочисленные электронные «помощники», а моторный ассортимент предусматривал три модели с мощностью в 226, 245 и 359 лошадиных сил. Какой будет мощность следующей генерации, станет известно ближе к официальной презентации авто.

Источник: www.njcar.ru



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