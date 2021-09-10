Эксперты рассказали о последствиях отказа от курения

Эксперты рассказали, что будет, если бросить курить. Отказ от вредной привычки, даже резкий, только оздоровит организм, защитив от ряда болезней и риска преждевременной смерти.

Опасность вредной привычки

Курение является одной из самых распространенных вредных привычек, которые часто приводят к ухудшению здоровья. Содержащийся в табачных изделиях никотин, как отмечает официальная медицина, провоцирует целый ряд серьезных заболеваний, в том числе, онкологических. Эксперты портала «Советы психолога» рассказали, что без вредной привычки у человека улучшится состояние кожи, а также исчезнет неприятный запах изо рта и уменьшится риск развития кариеса. По сравнению с курящими, отказавшиеся от табака люди имеют более высокие работоспособность и тонус. А при нагрузке избавившиеся от вредной привычки не ощущают одышку, не тревожат их и прежние недуги желудка. Кроме того, устранив увлечение никотином, человек защитит свой организм от риска появления злокачественных опухолей.

Содержащиеся в сигаретном дыме вещества вредят окружающим

Также важно, что при постоянном подорожании сигарет отказ от них поможет сохранить семейный бюджет. Не менее существенно и то, что некурящий человек больше не будет подвергать опасности своих близких, которые вынуждены не только переносить неприятный запах табачного дыма, но и сами становятся жертвами так называемого пассивного курения, которое тоже наносит вред здоровью. Ведь в дыме сигарет содержится почти 200 разнообразных вредных веществ, которые наносят вред не только приверженцам вредной привычки.

Резкий отказ от никотина принесет только пользу

Развеяли специалисты и миф о нежелательности резкого отказа от курения и якобы провоцируемых этим расстройств. На самом деле, уверяют медики, в таких случаях наблюдается только сугубо психологический дискомфорт, и то ненадолго. Однако вызванные дефицитом никотина усталость, головные боли, увеличение веса, падение сахара и кашель пройдут достаточно быстро. Дальше организм, свободный от вредного ингредиента, будет только оздоровляться и укрепляться в противостоянии болезням. Эксперты приводят данные, согласно которым, уже через 20 минут после отказа от табака, стабилизируется кровяное давление. Всего за 8 часов кровь насыщается кислородом, а на избавление организма от никотина понадобиться всего двое суток, как и на восстановление вкусовых рецепторов. Через три дня у отказавшегося от курения расслабляются бронхиолы, а спустя 14 дней отмечается стабилизация нарушенного сигаретами кровообращения. Устранив из своей жизни табачные изделия, через год можно достичь впечатляющих результатов в спорте, а риски появления рака снижаются в два раза.

Источник: psyh-olog.ru