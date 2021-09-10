Скандалы: Фокус-покус от «ПРИММОР ТЭА»

Как компании, заплатившие аванс приморскому перевозчику за доставку груза, в итоге потеряли и деньги, и груз, который до места назначения не доплыл

Правоохранительные органы уже выясняют детали пропажи груза, который взялась перевозить приморская компания ООО «ПРИММОР ТЭА». По словам заказчика, предоплата была сделана, и груз уплыл, но исчез. Зато объявился совсем в другом месте, а контрагенты перевозчика жалуются, что и они тоже остались без оплаты своих работ.

Бизнес Приморья, пользующийся услугами морских перевозок, взволнован ситуацией, которая сложилась в результате деятельности морского перевозчика ООО «ПРИММОР ТЭА». Компании, отдавшие перевозчику груз для доставки, заплатившие аванс, в итоге потеряли и деньги, и груз, который до места назначения не доплыл. Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы. Коммерсант Олег Никифоров, негласно управляющий ООО «ПРИММОР ТЭА», утверждает, что действует по закону, груз отвез пока в другой порт, «чтобы удобнее было доставить в конечную точку», а заодно и получить с клиента полную оплату. Контрагенты считают это негласным удержанием чужого имущества, к тому же, как сообщалось в СМИ, ранее другие структуры Никифорова действовали похожим образом, не рассчитываясь с контрагентами и не выполняя обязательства перед клиентами.

Уплывший в неизвестном направлении груз пострадавшей компании действительно обнаружился на одном из курильских островов, хотя направлялся в другую точку. И тут всплыли интересные детали: добросовестные компании, которых Олег Никифоров втянул в обеспечение сделки, тоже оказались пострадавшими, потому что денег с «ПРИММОР ТЭА» за свою работу не получили.

«ПРИММОР ТЭА» – типичная компания-посредник. Своих судов у фирмы нет, она фрахтует судна у компаний-судовладельцев, перевозит на них грузы, а рассчитывается, уже получив деньги от заказчика – владельца груза. Но эта схема, похоже, не срабатывает. Судовладельцы постоянно остаются без денег.

В эту сделку, в частности, были вовлечены компания «Квинта» и компания «Гидрострой». «Квинта» предоставила суда «Утес» и «Райз», на которых груз и отправился в путь. В итоге получилось, что судовладелец потрудился наполовину бесплатно. «Мы доставили груз туда, куда было назначено, и сдали его. За первый рейс мы получили оплату, а за вторую перевозку – нет», – рассказал Сергей Лукьянов, генеральный директор компании «Квинта», одному из корреспондентов Интерфакса (в распоряжении PRIMPRESS есть аудиозапись). – А сейчас, насколько я понимаю, груз этот арестован ПРУ (погрузочно-разгрузочное управление. – Прим. ред.) порта, где мы его выгрузили, – порт удерживает груз до окончания оплаты».

То есть, оказывается, пострадал не только судовладелец, но и компания, принявшая груз на хранение. И действительно это так. Вот что рассказали Интерфаксу в компании «Гидрострой», на территории которой и хранится «потерявшийся» груз: «Груз сдан на хранение на площадку на нашей территории. Его выгрузили, а забирать не хотят. И не хотят платить ни за выгрузку, ни за хранение. Как мы поняли, это было сделано, чтобы потом перегрузить на другое судно, которое уже пойдет до места назначения, почему был совершен такой маневр, непонятно. Вот теперь груз лежит и лежит. «ПРИММОР ТЭА» прислала нам гарантийное письмо, а оплату мы так и не увидели».

Теперь с июля на площадке «Гидростроя» скучает несколько 20-тонных контейнеров и 90 тонн щебня. При этом срок гарантийного письма от перевозчика «ПРИММОР ТЭА», который составляет 30 дней, уже прошел.

«Мы свою работу выполнили, – подчеркивают в «Гидрострое». – С «ПРИММОР ТЭА» у нас заключен договор на погрузочно-разгрузочные работы, и они были сделаны. Мы много раз звонили «ПРИММОР ТЭА»: то они недоступны долгое время, то появляются и обещают «Мы все оплатим», потом опять не на связи. Но мы однозначно ничего не отдадим, пока не будет оплаты».

В «Гидрострое» уже поняли, что зря связались с этим перевозчиком: «Мы первый раз с ними заключили договор. И уже поинтересовались: компания зарегистрирована совсем недавно, в марте этого года. Теперь мы поставим в известность о сложившейся ситуации начальника порта: если Никифоров появится, чтобы никаких поползновений не было».

Сможет ли «ПРИММОР ТЭА» расплатиться по всем фронтам? Задолженностей и оказавшихся в неудобной ситуации пострадавших организаций слишком много. Например, «Гидрострою» «ПРИММОР ТЭА» должна уже почти миллион рублей! «Сумма уже приличная. Цена за хранение растет, хотя и за выгрузку мы еще не получили. А за хранение с 7 июля по 31 июля стоимость вышла в 481 тысячу рублей, а сейчас мы готовим счет и за август. За выгрузку нам должны 175 тысяч рублей. Но тишина, ноль эмоций. Что с ними делать? Пишем, звоним – бесполезно», – возмущаются в «Гидрострое».

Перспективы что-то получить с компании Олега Никифорова довольно призрачны, об этом говорит опыт предыдущих судебных тяжб пострадавших организаций со структурами Никифорова. Даже по уже полученным исполнительным листам пострадавшие компании так и не получили свои деньги, поскольку у фирм Олега Никифорова не оказывалось ни денег, ни имущества. Эта история лишний раз доказывает, как важно изучать историю деятельности предполагаемого контрагента и не идти на сделку, если появляются сомнения в добропорядочности предполагаемого партнера.

И все это происходит на фоне только завершившегося крупнейшего делового события на Дальнем Востоке – Восточного экономического форума. На ВЭФ в том числе затрагивались вопросы развития бизнеса в Дальневосточном федеральном округе, в том числе перспективы выполнения программ национальных проектов. Участники форума, на который прилетел и президент России Владимир Путин, также отметили важность обеспечения реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», которая была разработана по поручению президента РФ и утверждена постановлением правительства РФ в 2015 году. А ведь строительные материалы, теперь зависшие по вине «ПРИММОР ТЭА» в перевалочном порту, как раз и предназначались для выполнения этой программы! Контрагенты, расценивая действия «ПРИММОР ТЭА» как в лучших традициях компании-однодневки, говорят, что срывается выполнение ФЦП по развитию Курил, которую курируют и региональные, и федеральные власти и к которой проявляет повышенный интерес президент страны. Ведь Курилы сегодня – важный стратегический объект с точки зрения и политики, и экономики России.

Но Олег Никифоров тем временем успевает строить новые планы. Как рассказал сам предприниматель, он хочет развивать свою деятельность не только в Приморье, но и на Камчатке. «Я веду переговоры с одной государственной компанией. Решается вопрос о передаче мне большого судна в длительный тайм-чартер. Судно-линейщик будет ходить между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком. Такое судно стоит 420 тысяч рублей в сутки. Если все получится, то грузы пойдут через нас на Петропавловск-Камчатский». Как поясняет Никифоров, компанию «ПРИММОР ТЭА» он создал специально, чтобы выйти на прозрачную грамотную коммерческую деятельность – одна из его предыдущих компаний, ООО «НАС», угодила несколько лет назад в реестр недобросовестных поставщиков, поэтому нужно было, что называется, сохранить лицо и продемонстрировать, пусть даже в виде новой компании, свою добросовестность. А теперь в планах коммерсанта объединить эти две компании и работать дальше.

Однако, судя по всему, планы показать себя на рынке в качестве достойной добропорядочной компании не осуществились. Но и новая фирма Олега Никифорова не справилась со взятыми на себя обязательствами и оказалась в долгах. Но участникам рынка морских перевозок на Дальнем Востоке, в Приморье и на Камчатке стоит быть бдительными, чтобы не оказаться в положении тех компаний, которые уже пострадали от взаимодействия с предпринимателем. Ну а каковы будут выводы правоохранительных органов, мы узнаем по результатам расследования.