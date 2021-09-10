Скандалы: 500 000 000 долларов

Что Илья Трабер продал Аркадию Ротенбергу и «Газпрому»

По информации 47news, 8 сентября владелец ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ) Илья Трабер продал этот актив компании «Русхимальянс». НКТ имеет терминал по перевалке грузов «ЮГ-2» в порту Усть-Луга (ООО «СК «ЮГ-2»). «Русхимальянс» на паритетной основе принадлежит структуре «Газпрома» и АО «Русгаздобыча» Артёма Оболенского, экс-председателя совета директоров СМП-Банка братьев Ротенбергов.

На рынке же уверены, что мажоритарный хозяин «Русгаздобычи» — Аркадий Ротенберг.

По данным 47news, переговоры и юридическое сопровождение сделки шли с апреля этого года. В компании «Новые коммунальные технологии» журналисту нашего издания подтвердили факт подписания в Москве заключительных документов. Один из собственников — Рамис Дебердеев — прокомментировал 47news: «Да, это так». Стоимость, как всегда, не раскрывается. Но, как правило, цена при подобных покупках складывается по следующему алгоритму: ежегодный доход от перевалки газа, умноженный на 10 лет. При учете приобретения активов и земли сумма может превышать 500 миллионов долларов.

Илья Трабер с партнёрами зашли в «НКТ» в конце 2017 года, и терминал переориентировался на уголь. По итогам 2020 года «ЮГ-2» перевалил 6,5 млн тонн (на 41% больше, чем годом ранее). На уголь пришлось 5,1 млн тонн.

«Русхимальянс» выступает оператором строительства в Усть-Луге крупнейшего в России завода по сжижению и транспортировке природного газа. Газохимическую часть будет строить ООО «Балтийский химический комплекс», на 99% принадлежащий «Русгаздобыче». Строительство стартовало 21 мая с торжественной забивки свай. Руководит «Русхимальянсом» бывший гендиректор «Газпром межрегионгаза», давний соратник Алексея Миллера Кирилл Селезнёв.

По данным 47news, в случае обхода участка «ЮГ-2» структурам «Газпрома» и Аркадия Ротенберга пришлось бы тянуть трубу протяжённостью 14 километров между объектами, готовить площадку и всю инфраструктуру с нуля. По приблизительным оценкам, это обошлось бы корпорациям в сумму более 1 млрд долларов. Плюс строительство своих емкостей.

На площадке завода СПГ в Усть-Луге разместятся две технологические линии. Проектная производительность каждой — 6,5 млн тонн СПГ в год. Суммарная мощность завода — 13 млн тонн. Объем природного газа, который ежегодно будет перерабатываться на объекте, составит 45 млрд кубометров.

Что касается Ильи Трабера, то сегодня, как известно, он с партнерами строит «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» у порта Приморск. Мощность УПК — 65 млн тонн. Первая очередь уже подразумевает масштабную перевалку угля. Таким образом, угольный терминал в Усть-Луге создавал бы конкуренцию между собственными проектами.

Отчасти это подтвердил другой собственник «Новых коммунальных технологий», Артем Бегун. «СПГ — это важный, стратегический проект для экономики России. Нам предложили — мы согласились. Тем более что перевалкой угля мы активно занимаемся в Приморске, где уже прошли все экспертизы и вот-вот начнется строительство. Так что мы сосредоточиваемся на Приморске».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в мае нынешнего года Илья Трабер повысил свою долю в «НКТ» с 13% до 100% (теперь понятно, что это была подготовка к сделке). Также, по данным системы, 26 июля «НКТ» подписало договор залога с СМП-Банком, в котором Илья Трабер является залогодателем 100% долей (скорее всего, это юридическая схема взаиморасчётов и гарантий).

Ранее же наряду с Трабером собственниками «НКТ» были члены совета директоров банка «Авангард» Анатолий Яблонский (37,5%), Ольга Брагина (22,5%), Рамис Дебердеев, Андрей Даниленко, Сергей Пупко и Артем Бегун (6,75%).

В этой стратегической истории есть лишь одно совпадение — 8 сентября Илье Траберу исполнился 71 год.

Виктор Смирнов, 47news