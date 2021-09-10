Первые соревнования в новом центре самбо и бокса могут пройти уже в начале 2022 года – Собянин

Скоро в Москве откроются новые спортивные объекты. В “Лужниках” продолжается строительство центров самбо и бокса. Работы планируется завершить до конца 2021 года. Строящееся здание посетил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что здесь будут тренировочные залы, залы для проведения соревнований любого уровня. Также здесь будет создана вся инфраструктура для спортсменов: тренажерные залы, бассейны и игровые залы, сообщил Собянин. По словам мэра, первые соревнования в новом центре самбо и бокса могут пройти уже в начале 2022-го.

Комплекс, который строится в “Лужниках”, будет настоящим украшением столицы. Он отличается уникальной архитектурной концепцией – два сооружения объединены общим фасадом. При этом центры будут работать независимо друг от друга, у каждого здания есть отдельные входы.

Особенность семиэтажного строения – зеркальный потолок и витражное остекление. Благодаря наклонным панелям с эффектом отражения зрители, которые находятся за пределами комплекса, смогут наблюдать за тренировками. Такое архитектурное решение используют впервые при возведении таких объектов.

“Уникальный объект, который, я надеюсь, понравится и привлечет внимание десятков тысяч спортсменов, занимающихся в Москве этими видами спорта, и, конечно, всех любителей бокса и самбо”, – сказал Собянин.

Мэр столицы также отметил, что с недавних пор самбо – олимпийский вид спорта. Градоначальник надеется, что московские спортсмены одержат новые победы, выиграют новые интересные соревнования. “Я думаю, что Москва внесет свой вклад в развитие этого замечательного вида спорта”, – сказал Сергей Собянин.