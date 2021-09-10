 

«Нам бы такого президента!»: американцы выразили восхищение российскими выплатами перед выборами

10.09.2021, 14:11, Разное
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Читатели американского издания The Washington Post прокомментировали сообщение о единоразовых выплатах в России. Напомним, что 2 сентября более 30 млн российских пенсионеров получили 10 тысяч рублей.

Многие американцы восхитились дальновидными действиями Кремля.

«Я под впечатлением. Путин – опытный политик и знает, что делает. Если бы Трамп выплатил 10 тыс. долларов перед выборами, Сонный Джо сейчас отдыхал бы на своем ранчо и не позорил бы нашу страну», – написал пользователь SunnyLerunchik.

«Путин демонстрирует реальную заботу о пожилых людях. Я слышал, что 10 тыс. рублей в России – это довольно большие деньги, и на них можно много себе позволить. Нам бы такого президента!», – восхитился читатель с ником WasjaPupkin123.

Кроме пенсионеров, единоразовую выплату в размере 15 тыс. рублей получат также российские военные.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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