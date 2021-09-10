Сутки за шутки

Сначала завизируй — потом импровизируй.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Стендап-комика Идрака Мирзализаде сначала, как известно, посадили на 10 суток, усмотрев в его не слишком удачной шутке (с кем не бывает) оскорбление русской нации, а затем и вовсе объявили русофобом, подлежащим депортации и пожизненно нежелательным для России.

В спецрепортаже Елены Светиковой «Сутки за шутку» на ютуб-канале «Редакция» сам Мирзализаде и его коллеги — стендап-комики — предрекают своему жанру нелегкие времена. Теперь комики будут шутить осторожнее: с оглядкой на «казус Идрака». Причем, у шуток стендап-комиков нет срока давности. Шоу «Разгоны» со злосчастной шуткой, официально признанной русофобской, вышло еще 1 марта и не вызвало ни у кого никакой истерики. Лишь в июне этот фрагмент попался на глаза Владимиру Соловьеву, который обнаружил в ней возбуждение ненависти и вражды и первым у себя на ютуб-канале «Соловьев.Live» поднял волну: «Почему он (Мирзализаде) еще в России?». Вскоре комика избили на автобусной остановке, а уже в августе состоялся суд и приговор — 10 суток.

Катерина Котрикадзе в программе «Котрикадзе иностранных дел» на телеканале «Дождь» (недавно признанном иноагентом), прокомментировав решение о пожизненной нежелательности Мирзализаде, констатировала: «Повезло, что он не житель России. Легко отделался».

В этом же выпуске программы режиссер Карен Шахназаров назвал причину все возрастающей русофобии в мире: «Россия сегодня на вершине могущества, поэтому вызывает фобию». — «А как вы относитесь к тому, что в ток-шоу на федеральных каналах, в которых вы постоянно участвуете, постоянно звучат оскорбления в адрес других народов, например, братского украинского?» — поинтересовалась у него ведущая. Удивился Карен Георгиевич: «Я не слышал, чтобы в федеральном эфире высказывались оскорбления в адрес украинского народа… Оскорблять недопустимо…» — «А вот программу «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна вы не видели? Это оскорбления буквально на каждом шагу. Там расизм», — продолжала настаивать на своем Котрикадзе.

— «Я даже участвовал в ней, — еще больше удивился и отчего-то пригорюнился Шахназаров. — Я что-то сомневаюсь, чтоб Тигран… Надо посмотреть…»

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А тут и Тигран из отпуска вернулся — полный творческих сил и вдохновения. «Пока США задыхаются от пожаров толерантности, а Европу смывает наводнениями русофобии, «Международная пилорама» врывается в ваши дома стремительным бумерангом юмора, блистая на солнце острыми гранями сатиры, сограждане», — подпрыгивая на стуле от возбуждения и больше прежнего хлопоча лицом, провозгласил начало нового сезона этот мастер разящего наповал слова. Разящего, впрочем, исключительно чужих лидеров. Свой, подобострастно именуемый «Начальником», всем ребятам пример: «И Начальник, убедившись, что нашему Дальнему Востоку завидует их коллективный Запад, вернулся к работе. Потому что экономических форумов будет еще тысяча, а Начальник — один». (Тонкий намек на то, что впереди у Начальника — годы и десятилетия. Оставь надежду, всяк… кто мечтает о смене власти).

Зато международная повестка у Кеосаяна — просто огонь. «Джо Байден явно заснул во время переговоров, пока не потекла слюнка, можно было думать, что просто заслушался». Правда, американские журналисты уверяют, что Байден не спал, поскольку вставлял реплики. «Офигеть! То есть он, сука, во сне еще и разговаривает».

Визит президента Украины Зеленского в Вашингтон вдохновил Кеосаяна на еще более искрометные комментарии: «Зеленского встречали все, кого удалось отловить в аэропорту за отгул и купоны на продукты. После провала в Афганистане министр обороны (в кадре афроамериканец. — И. П.) был чернее ночи…С учетом специфики партнера все вещи в кабинете прикрутили к полу, но на всякий случай попросили гостя держать руки на виду… Осознав, что дело — труба, Зеленский попросил хотя бы кинуть денег на телефон… Помогли тебе твои пиндосы, сынку?»

После сюжета об ЛГБТ и трансгендере (американке, посчитавшей себя юношей), ведущий окончательно разнуздался, разразившись «сортирным» спичем, который цитировать попросту неприлично. А вот этот образчик «толерантного» юмора все-таки процитирую (специально для господина Шахназарова, не поверившего Катерине Котрикадзе на слово):

«США в принципе давно пора сменить флаг на радужный, чтобы их можно было называть пид…ами официально».

Телевизионные юмористы, в отличие от стендап-комиков, попавших под каток охранителей нравов, могут говорить все, что им в голову взбредет. Не выбирая слов и выражений, но с одним условием: чтобы своих не трогали («Мы — за смех, но нам нужны подобрее Щедрины. И такие Гоголи, чтобы нас не трогали»).

Юмористические программы по-прежнему весьма востребованный продукт телевизионного «меню». Правда, в них снова действует старый принцип, которым руководствовались телевизионщики советских времен: «Сначала завизируй — потом импровизируй». Чтобы, значит, все было под контролем, чтобы ни одна сомнительная или крамольная шутка не попала в федеральный эфир, поскольку слово — не воробей, поймают — вылетишь (народная мудрость той же идеологически безупречной советской поры).

«Мы будем петь детскую песню на взрослую тему», — объявляет совсем юное создание на музыкальном фестивале команд КВН «Голосящий КиВиН». И вместе с такими же юными товарищами с азартом запевает:

Бабушка рядышком с дедушкой Вместе шагают куда-то. Бабушка рядышком с дедушкой — Меркель приехала в Штаты.

Типичный молодежный юмор. Ага. Но придуманный взрослыми дяденьками, которые отлично чуют конъюнктуру и отрабатывают беспроигрышную «юмористическую» повестку, которую, в свою очередь, бесконечно эксплуатируют «взрослые» политические ток-шоу и «стремительный бумеранг юмора» — «Международная пилорама». Поржать над немощью «коллективного Запада» — много ума и отваги не надо. Зато абсолютно безопасно.

А канал «Россия-1» объявил о премьере 10 сентября комедийного проекта «Шоу большой страны» совместного с Comedy Club Production. Создатели обещают объединить в одном формате юмористов разных поколений, которые в разнообразных юмористических жанрах станут, как написано в пресс-релизе, «разыгрывать забавные, смешные и очень знакомые сцены, в которых может оказаться каждый из нас: пассажиры объясняют перевес багажа на 18 кг, а менеджер отеля в Анапе уговаривает туриста пожить в номере без… кровати, посещение барбершопа оборачивается семейной драмой, а брутальный гражданин переквалифицируется в маникюршу».

Большая страна замерла в предвкушении: ужо посмеемся. И молодых зрителей, глядишь, к телевизору потянет: залог тому — участие в проекте стендаперов.

Не тех стендаперов, которые ради красного словца не пожалеют и Родину-мать, а правильных, проверенных, надежных, которые не подведут работодателя под монастырь и сделают всем нам смешно.

Кстати, слово «жопа» современным юмористическим ТВ окончательно легализовано. Не то, что в старые подцензурные времена. Жопа есть, а слова нет? Долой ханжество! Свобода слову!

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

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