 

Путин назвал очевидной политизацию решений Спортивного арбитража в отношении России

10.09.2021, 14:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОчевидна политическая окраска решений, которые принял Международный арбитражный спортивный суд в отношении российских атлетов и страны в целом, но их следует выполнять, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«При обсуждении предстоящих крупных спортивных соревнований, событий, неизбежно возникают вопросы участия в них российских атлетов. И здесь, конечно, не хочется сейчас вдаваться в детали, но очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и РФ в целом. Но эти решения нужно выполнять», – сказал Путин.

Он добавил, что «к январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров».

Глава государства также сообщил о необходимости принять концепцию по развитию детского и юношеского спорта и модернизировать инфраструктуру подготовки атлетов.

«Важно сделать и следующий шаг – обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и параолимпийским видам спорта», – сообщил Путин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что необходимо использовать уникальное географическое положение России, огромную территорию, позволяющую спортсменам готовиться к соревнованиям, которые будут проходить в любой точке мира, на территории страны. Так, Путин заявил, что «предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке. Подготовка к Играм в Токио и Пекине подтвердила актуальность такой площадки».

При этом Путин заявил, что уже дано поручение о совершенствовании систем управления спорта высших достижений, и эту работу надо максимально быстро провести. «Уже есть поручение принять меры по совершенствованию систем управления спортом высших достижений, включая вопросы нормативного обеспечения. Знаю, что правительство сейчас этими вопросами как раз вплотную и занимается. Нужно максимально быстро провести соответствующую работу», – сказал он.

Ранее Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.



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