Волосы будут казаться гуще: причёски и стрижки на разную длину

В то время как мода на стрижки все время меняется, а некоторые варианты окрашивания волос кажутся более сезонными, чем другие, есть определенные прически, которые остаются актуальными всегда и совершенно неподвластны времени. Вот некоторые трендовые стрижки для тонких прядей, которые помогут придать им дополнительную густоту.

Хвостики

Конский хвост является просто идеальной прической, не требующей сложного ухода. Это отличный способ уложить волосы, если у вас мало времени.

При желании можно немного завить пряди, перед тем как завязывать их в хвост, нанести немного мусса или же текстурирующего спрея на влажные волосы, а затем красиво уложить их.

Классический боб

Это очень хорошая стрижка для девушек с тонкими волосами, которая помогает добавить прядям дополнительный объем и сделать образ более притягательным. Нужно освежать прическу каждые 6 недель.

Классический боб помогает придать волосам дополнительное структурирование. Такая прическа творит самые настоящие чудеса. Классический боб с пробором посередине всегда смотрится очень хорошо. Чтобы добавить прическе объем, нужно сделать боковой пробор и завить немного кончики.

Многослойные прически

Такая стрижка является очень хорошим способом добавить дополнительный объем тонким прядям. Слои отлично подходят для придания притягательности любому образу.

Хорошо смотрится многослойная прическа каре или боб. Если сделать пряди немного короче около лица и длиннее сзади, это поможет придать определенную динамику тонким волосам. Слои не обязательно должны быть слишком выраженными, даже микрослои помогут добавить текстурированности прядям.

Пикси

Если хочется кардинально изменить и преобразить свой внешний вид, стрижка пикси станет отличным вариантом.

Это просто фантастическая прическа для тех, у кого тонкие волосы. Коротко стриженные пряди на макушке помогут придать дополнительный объем прическе. Отлично смотрится текстурированная стрижка пикси.

Стильная и модная челка

Многие считают, что челка делает тонкие волосы визуально еще более тонкими. Однако на самом деле это не совсем так.

Некоторые стильные и модные варианты челок помогут сделать образ более интересным и привлекательным. Например, красиво смотрится рваная челка, которая привлекает к себе внимание и отвлекает от остальной прически.

Шэги

Это достаточно интересная и стильная прическа, которая помогает придать волосам большего объема.

Это мягкая, женственная и очень красивая стрижка, которая помогает сделать тонкие локоны более пышными и красивыми.