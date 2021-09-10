Депутат Верховной Рады назвал Украину пристанищем преступников-неонацистов

По словам Ильи Кивы, на Украине при поддержке госвласти возрождается фашизм. Депутат Верховной Рады рассказал, что в городах маршируют неонацисты и неофашисты, популяризируют свастику, устанавливаются памятники фашистам, называют их фамилиями школы и улицы.

Парламентарий также сообщил, что в Незалежной неонацисты и неофашисты совершают преступления, а некоторые из таких людей идут в органы госвласти. “Украина стала пристанищем преступников-неонацистов со всего мира, они получают украинское гражданство и государственные должности”, – заявил Кива.

Ситуацию, при которой опасно говорить на русском языке и поддерживать РФ, депутат назвал страшной. Он считает, что Украине не сможет самостоятельно справиться с этой проблемой. Кива призвал всех антифашистов объединиться против пропагандистов жуткой идеологии.

“Мы победим, как победили наши деды и прадеды в 1945 году!”, – сказал депутат Верховной Рады.

Член Общественной палаты Луганской Народной Республики Сергей Белов отметил, что украинский нацизм – это геноцид. По его словам, одной из причин семилетней войны в Донбассе является отсутствие закона, запрещающего такую идеологию. “Если бы не было памяти о Великой Победе, то, наверное, некому было бы в 2014 году встать на защиту нашей земли от украинского нацизма”, – считает Белов.

Напомним, в Москве 8 и 9 сентября прошел Международный антифашистский форум, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 75-летию окончания Нюрнбергского трибунала. Организаторами мероприятия выступили Международный союз бывших малолетних узников фашизма, Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма, Общероссийское движение “Сильная Россия” и Общероссийская организация “Офицеры России”.