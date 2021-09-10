“Единая Россия” внесла в Госдуму законопроект о запрете списания соцвыплат за долги

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак рассказал, что партия внесла в Госдуму законопроект. запрещающий банкам списывать со счета должника средства, которые начисляются ему в качестве соцподдержки от государства.

Турчак отметил, что эти деньги неприкосновенны. По его словам, гражданин в праве сам решать, как распорядиться выплатой. Конечно, возможно с помощью этих средств погасить долг частично или полностью. “Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно — недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены”, – сказал секретарь генсовета партии.

Списать средства в качестве погашения задолженности по кредиту можно лишь в том случае, если гражданин дал письменное согласие. Если жизненная ситуация внезапно изменилась, россиянин может вернуть эти деньги, обратившись в банк с заявлением в течение двух недель после списания.

Законопроект о запрете списания соцвыплат за долги подготовлен секретарем генсовета “Единой России” Андреем Турчаком, руководителем фракции в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем по законопроектной деятельности Андреем Исаевым, а также сенаторами Николаем Журавлевым и Инной Святенко.

Напомним, на съезде партии “Единая Россия” президент Владимир Путин заявил о необходимости на законодательном уровне запретить списание социальных выплат за долги. Российский лидер сказал, что нужно сделать это “задним числом”. Таким образом списанные ранее средства могут вернуться к россиянам.