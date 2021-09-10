Мнение: Письмо: “Как поддерживать динамический баланс”

На примере этого письма хочу показать, чем то, что в поле, отличается от того, что в голове.

“В голове”, то есть в сознании человека то, на чем он держит фокус внимания, какие установки сам себе дает, что решает, на что себя настраивает.

Вот это сознание и это “в голове”.

А в поле то, что уже приобрело значимость, что получило приоритет, там его влечения, желания и тяги, далеко не всегда осознанные, часто отрицаемые и вытесняемые.

Поле зависит от головы, но опосредованно. Это значит, что сегодня вы даете себе какие-то установки, смещаете туда или сюда свои настройки (локус, фокус, самооценку) и это влияет на то, то вырастет в вашем поле завтра. Особенно завтра, но начнет расти уже в тот же момент.

Поле – это такое же поле как в сельском хозяйстве, вы в него сеете что-то, и оно там растет. Но сеять вы можете что-то полезное, а можете таскать туда всякий мусор, и ветром еще сорняки разные может заносить. И если вы не заботитесь о своем поле посредством сознания и труда, там будет так, как на страшных картинах Босха.

И вот такое, как в этом письме.

Но мы не просто будем ужасаться сейчас, мы будем рассматривать, что в голове, а что в поле.

ved_ma_inside

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Благодарю Вас за блог, за знания на понятном языке, за книгу “Любовь: секреты разморозки”. Я читаю Вас с начала лета, и моя жизнь уже довольно сильно изменилась. Но всё же я в самом начале пути, что-то не понимаю, что-то не получается. Я надеюсь на разбор моего письма. Заранее благодарю.

(В голове у нее представление, что она все понимает в блоге и динамика у нее очень хорошая. Дальше будет понятно, что это кормление короны. Корона закрывает ей реальную оценку происходящего и нормальную рефлексию тоже. Понятно, как установка человека “у меня все хорошо, все по плану, все отлично” выращивает в поле корону?)

Мне 39л, ему 44. Мы с А познакомились на сайте знакомств в прошлом году в октябре. Я была его “главной любовницей” в формате свободных отношений. Мы встречались 7 месяцев раз в неделю в среднем. Потом я ушла в сильный минус (мне хотелось большего – ласки, нежности, рядом с ним испытывала эмоциональный голод, а потом и вовсе стала чувствовать себя спермоприемником, а он упрекал меня, что я пытаюсь сократить дистанцию), психанула, вторглась в его границы, наверное это топоры были… (приревновала, обвинила безосновательно в том, что он спал с другой, просто я была в иллюзиях и в своих желаниях, не хотела видеть реальность, он же верность и не обещал), и он сказал, что не хочет продолжать общение. Это было в конце мая. Я просила прощения. Я переживала расставание очень тяжело, это была моя вина.

(Здесь что у нее в голове? Она пытается найти способ не отлипать от парня, поэтому придумывает свой косяк, свои топоры, свою жадность от “ухода в сильный минус”. В поле при этом слив, фигура ее и так уменьшалась, а здесь превращается в точку, а его фигура наоборот растет и все больше отрывается от реальности. Голова ее опять занимается тем, что пытается “поменять взгляд на происходящее” и вырастить корону Спасательницы, надев на него колпачки. Опишите эти колпачки)

Я стала активно искать помощи извне. Тогда, в начале июня друг посоветовал мне Ваш блог, и за лето я неплохо восстановилась, окрепла, обрела свои внутренние опоры и внешние тоже.

(Здесь у нее в голове вера в свой личностный рост, не устремление к реальному росту, а стремление считать, что она растет. Опишите принципиальную разницу)

И ещё, через 2 недели после того, как мы расстались, у него был день рождения (в начале июня). Я планировала сделать свою фотосессию обнаженной ч/б, оформить в виде журнала и подарить ему. Несмотря на свое разбитое состояние, я решила довести дело до конца. Журнал я делать не стала, но 4 лучшие фотки послала ему в телеграм с поздравлением.

(Из-за того, что она внушает себе, как она окрепла и какие у нее внутренние опоры, корона мешает ей увидеть реальное положение дел. Поэтому она делает новый активный шаг к сливу: посылает ему обнаженку, выпрашивая у него секс. Но ей в короне Спасательницы кажется, что она делает щедрый подарок)

Он сказал, что это лучший подарок, что я все также ах…енна и он также меня обожает. Я сказала, что соскучилась по животному сексу. Он сказал, что мы можем это делать иногда, но я уже не буду в статусе его первой женщины, как раньше. Разве тебя это устроит? – спросил он. Я ответила – нет, конечно. И после этого решила его забыть и заняться собой. Прошла несколько сессий с психологом, читала про ресурсы, полевые процессы и тд. С удовольствием занималась работой, спортом и музыкой (я играю в группе).

(В короне Спасательницы она не ожидала, что он предложит ей милость и крошки. Корона пошатнулась и ей захотелось “забыть”. На самом же деле она просто затаилась и ждала, что он очнется и предложит ей условия получше. Ну и параллельно подращивала корону, внушая себе, что жизнь идет полным ходом и ресурсы качаются. Даже если она действительно немного прокачивала ресурсы, все это тоже шло на корм короне. Понятно почему?)

Всё лето зависала на сз в поисках нового партнёра, много встречалась с разными, пыталась творчески доходить к общению, было интересно. Но подходящего партнера так и не нашла. И вот после очередного неудачного опыта захотелось мне пива. И тут я вспомнила А. Я сама-то пиво не особо люблю. А вот он – знаток и ценитель. Он сам мне как-то летом писал, что рад видеть мои фотки в своей ленте (он подписан на коллектив,где я играю). Но мне было больно от того, что он напоминал о себе и бесило. А в конце июля он мне подкинул какое-то приглашение на курс психологии и я поняла, что всё, не бесит уже и вроде парой фраз обменялись позитивно.

(Здесь хорошо виден ЗВ. Якобы это она отказалась от общения с ним, можно даже сказать, что бросила его. Он ее бесил, он ей надоедал, а потом ничего, прошло, и она опять к нему решила снизойти. Понимаете, какая часть ЗВ – в голове, а какая – в поле? И чем ЗВ в поле занимается, понятно?)

В общем, я ему написала, спросила про пиво, которое я люблю и навскидку спросила, мож по пиву? Он с радостью согласился, был приятно удивлен. Звал приехать к нему, но я не согласилась. Сама не уверена была, что готова прям сразу так обратно сблизиться. Он сказал: “ну ты согласна, что ты моя не первая? И я не хочу розовых соплей. И если ты хочешь чего-то большего, то это не я.” Я сказала: я просто хотела с тобой пиво попить, а выходит, как будто я к тебе в “первые” набиваюсь. Он извинился. Сказал, что это он, он меня безумно хочет и сказал – хорошо, только пиво, в трусы не лезу.

(Из-за ЗВ и большой короны выращенной она видит ситуацию так. Он очень рад, он приятно удивлен, но при этом жестко и четко ставит ей условия, чтобы она не лезла ближе, чем он позволит ей быть. И всей его сильной радости он дает понять, что ему от нее ничего не нужно, и инициировать секс он не будет. Понятно откуда такие противоречия между ее реальностью и тем, что в ее голове? А что у нее в поле в момент договора о встрече, можете описать?)

Мы встретились 8 августа и великолепно перевели вечер, было и пиво, и секс, рассказывали как и у кого дела… Мне было унизительно быть его “непервой”, но он второй, с кем у меня был лучший секс в жизни. И я сказала, что я вообще не его, я сама своя. Он обрадовался -да мы два равных. Он и тогда хотел этого равенства. Только после брака с полным слиянием и зависимостью от деспотичного мужа я не понимала, что это такое.

(Теперь у нее деспот-муж виноват в том, что ей хотелось нормальных отношений, а не слива в секс-онли. Теперь она называет свой слив “равенством”. Как короне удался такой хитрый трюк, опишете?)

Я думала, что теперь я уже такая сильная, что смогу быть на равных и на большой дистанции и просто встречаться и хорошо проводить время без того, чтобы тянуть что-то, выпрашивать комплименты, ожидать или быть липкой.

Он сказал, что будет писать мне “доброе утро” и “Спок ночи”. Но его хватило ненадолго.

(Она называет силой и равенством свой слив со свистом. Но прилипает к нему все больше, считая, что весело и легко “держит дистанцию”. Понятно, как это происходит? Как получается иллюзия у женщин, что им нравятся быть “свободными”? У всех “свободных” примерно так и получается. Опишите)

В тот вечер он глубоко вошёл не только в моё тело, но и в моё поле. Если до встречи с ним я чувствовала лёгкость в теле, уверенность в себе, увлеченность своими делами – ресурсами, подключенными, хоть и слабо. То теперь у меня было ощущение, как будто мне на грудь слон сел. Думаю, что включились старые нейронные связи. Но я договорилась с собой, что буду думать о нем только когда мы встречаемся и быть милой и страстной, а когда не вместе – стараться переключать свое внимание на свои дела. А ещё я себе пообещала, что буду стараться соблюдать очередность шагов и вложений. И если буду уходить в минус, то уйду от него, чтобы спасти себя.

(Баг Ученица приходит ей на помощь, и в голове у нее какая-то ядовитая каша из нейронных связей, полевых процессов, очередности ходов и прочего бурдомеса. Что такое “севший на грудь слон”? И что происходит в ее поле в этот момент? И чем Ученица ее занимается?)

Поначалу он хотел встречаться регулярно и довольно быстро назначил вторую встречу, дней через 5. Но я сразу заметила, что влипаю и решила тормознуть, попросила перенести на несколько дней. 13 августа он сказал, что подарит мне половину стоимости телефона, такого как у него, на день рождения (хотя день рождения у меня зимой). Так и сделал. Мы встретились 18го. И снова был отличный секс. Я понимала, что должна как-то вложиться, я приготовила ужин и делала всё, как мы любим и как он любит в сексе.

Я рассказала ему, что бегаю по 5 км на паркранах. А он как раз получил диплом тренера по триатлону (сам в триатлоне уже 6 лет) и предложил меня потренировать на скорость бега. Я согласилась и обрадовалась.

После этой встречи писали друг другу, как было хорошо вчера, я писала, что он особенный. Смайлики-поцелуйчики и всё такое.

Он подключил меня к программе и стал писать мне планы тренировок. И дальше пошли разговоры только по спорту. Я ему до этого слала свою эротическую фотку, он никак не прореагировал. А на утро написал – привет попка. Тогда это прозвучало смешно. Потом я ему ещё одну послала через несколько дней, когда тема секса совсем ушла из общения. Он опять: привет попка. Мне стало обидно. Я ожидала другой реакции, как раньше… И я перестала слать ему свои голые фотки.

(Она лишила его голых фоток в наказание, хотя он и сам уже хотел от этого избавиться. Ей кажется, что динамика у них неплохая, он дал денег на телефон, он предложил помощь в тренировках. На самом деле ничего кроме жалости парня к ней и его порядочности тут ничего нет)

Я хотела попробовать беговые тренировки и вот мне выпала такая удача) да ещё и такой тренер! Я бегать вообще не люблю, тяжело мне. Я занимаюсь другими видами спорта. Но решила не отказываться от его предложения для саморазвития, плюс больше тем для общения. В общем, увлеклась и стала получать удовольствие.

Потом перед возвращением сына послала ему свою голую фотку и предложила встретиться. Он сказал, что моё тело прекрасно, сексуально и желанно. И на следующий день мы встретились. Я как раз купила подаренный наполовину телефон, опять, секс, пиво, отметили покупки: мой телефон и его велосипед… Все остались довольны. Это было 25.08…

С тех пор мы больше не виделись.

(Она опять привычно щипцевала его голыми фотками, но ему нужно все больше и больше пауз между встречами. Что в ее поле?)

Потом 31го августа. Он мне прислал триатлониста в трусах. Выяснилось, что это челлендж. Я спросила, участвует ли он. Он сказал: нет, мне нравится на девушек смотреть. И скинул мне пост полуголой девушки, которая этот челлендж начала. Я попросила не слать мне фотки девушек. И ужаснулись неадекватности своей реакции – приревновала к девушке на картинке. Ну просто капец. Я тут же извинилась, сказала, что мне стыдно за свою реакцию и даже смешно. Он сказал, что я просто контекст не поняла.

Сейчас общаемся по переписке почти каждый день. В основном это отчёты о тренировках, он мне свои результаты скидывает, приколы какие-нибудь… Про встречи и секс ничего. Я думаю, что инициатором первой и третьей встречи была я. И теперь его очередь. Но вот 2 недели прошло и ничего. У меня приехал сын, много хлопот с началом учебного года. Он в курсе. Но я колпачок не надеваю на него. Хотел бы, проявил инициативу, как он делал раньше. Мне недавно стало легче, я стала лучше спать.

Я не хочу быть липкой и навязчивой. И в то же время это всё: дорогой подарок, тренировки…. Может, я должна какой-то ход сделать?

могу ли я что-то сделать, чтобы он открыл границы, подрастить свою СЗ для него? Как поддерживать динамический баланс и его интерес ко мне? Я практически никогда не пишу первая, если только это не отчёт о тренировке. Но сегодня сорвалась, послала фоточку из своей ч/б фотосесси с пожеланием сладких снов. Он сказал, что я прекрасна и предложил встретиться.

Правильно ли, что я инициирую секс? Ведь это мне нужно и ему приятно. Меня бы устроили отношения дружба и секс. Мне приходится прикладывать усилия, чтобы переводить фокус с того, что я думаю об этих непонятных отношениях, на повседневные дела. Хотя когда я чувствую, что он мной заинтересован, у меня прилив энергии и все дела отлично делаются. И тогда я могу расслабиться. Думаю, что главное не переоценивать свою значимость для него и не преувеличивать его фигуру в своем поле, чтобы был баланс. Правильно?

(И вот она со своей Ученицей сидит среди своей полевой помойки и рассуждает о том, что если не “преувеличивать его фигуру”, то есть следить за густотой ЗВ, у них будет “динамический баланс”)

Я пытаюсь объективно оценивать ситуацию, но понимаю, что внутри ситуации это сложно. Поэтому прошу разобрать моё письмо.