Мнение: Как следовало бы учить школьников думать

На приложенной картинке задание для школьников из Замбии. Разница с контрольными работами из наших широт видна сразу. Покуда российских школьников заставляют зубрить справочники наизусть, школьников из Замбии учат думать.

Мы навряд ли можем надеяться, что школьник включит мозг, решая предложенное ему квадратное уравнение. Ибо если он внимательно слушал учителя и знает традиционный метод решения, этот метод он и применит. Если же школьник не знает метода, он уравнение не решит. Школьные задачи в массе своей слишком сложны, чтобы подросток мог надеяться решить их самостоятельно, без подсказки взрослых. Следование сложным инструкциям — вот чему учатся в наших школах прилежные ученики. Составлять подобные инструкции самостоятельно, с нуля, школьники не могут: это им не по возрасту и не по таланту.

Редкие исключения, когда школьник сам додумывается до чего-нибудь умного, повторяя открытие учёного прошлых веков, воспринимаются именно как исключения, причём… не имеющие отношения к учебному процессу. «Да, Вовочка, я помню, что месяц назад ты заново изобрёл метод Гаусса, молодец. Но у тебя несколько ошибок в итоговой контрольной, так что в четверти всё равно выходит тройка».

Для добычи золотой медали сообразительность не нужна, нужны хорошая память и исполнительность. Даже так называемые «салонные идиоты», — неспособные к самостоятельному мышлению люди, повторяющие за другими случайные банальные реплики, — демонстрируют отличные успехи и в школах, и в вузах.

Теперь, для контраста с нашей грустной реальностью, переведу на русский задания из приложенного скана:

Ответьте на все вопросы. Не переворачивайте бумагу без команды учителя. Каждый вопрос стоит 10 баллов.

1. Чёрный — это цвет, и белый — это цвет. Однако чёрно-белое телевидение не является цветным телевидением. Обсудите. 10 баллов.

2. Если мыло и вода делают тело чистым, тогда что делает полотенце грязным после ванной? Обсудите. 10 баллов.

3. Можно ли доверять медсестре, чей муж торгует гробами? Обсудите. 10 баллов.

Вы можете использовать калькулятор.