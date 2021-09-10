“Пышка!”, “Растолстела”. Maruv снялась в стрингах

“Наслаждайтесь атмосферой шоу”, – говорится в подписи к ролику.

Maruv исполняет песню Candy Shop. Она вышла на сцену в зеленом корсете с острым лифом и черных стрингах.

https://www.facebook.com/MaruvOfficial/videos/1518494271827692/

“Пышка!” – прокомментировала подписчица Светлана Лысак.

“Что бубнит, не разберешь. и растолстела”, – заявил Игорь Игоревич Игорев.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

—