 

“Какие хорошенькие”, “Счастливые”. Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына

10.09.2021, 13:21, Новости дня
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На фото пара запечатлена в черных нарядах.

“Какие хорошенькие”, – оценили снимки пары фолловеры Шепелева. 

“Очень красивая пара, и счастливые [они]”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

Контекст:

Шепелев состоит в отношениях с Тулуповой с 2016 года. В начале февраля 2021 года Шепелев сообщил, что у них вскоре родится общий ребенок. 26 марта ведущий заявил, что во второй раз стал отцом – пара назвала сына Тихоном.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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