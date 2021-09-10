“Какие хорошенькие”, “Счастливые”. Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына

На фото пара запечатлена в черных нарядах.

“Какие хорошенькие”, – оценили снимки пары фолловеры Шепелева.

“Очень красивая пара, и счастливые [они]”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

Контекст:

Шепелев состоит в отношениях с Тулуповой с 2016 года. В начале февраля 2021 года Шепелев сообщил, что у них вскоре родится общий ребенок. 26 марта ведущий заявил, что во второй раз стал отцом – пара назвала сына Тихоном.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

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