Во Франции провели в последний путь Бельмондо. Прощались с ним под музыку из фильма “Профессионал”. Видео

Церемония началась с речи внука актера Виктора Бельмондо и панегирика президента Франции Эммануэля Макрона. После этого гроб с телом Бельмондо пронесли по площади под композицию Эннио Морриконе Chi Mai – главную тему сериала “Профессионал”, где сыграл актер. Композицию исполнил оркестр Республиканской гвардии.

L’Obs пишет, что попрощаться с великим актером пришли многие французские звезды: Патрик Брюэль, Жиль Леллуш, Гийом Кане, Марион Котийяр, Боб Синклер, Тьерри Фремо и другие. Видео церемонии публиковал Médias France в YouTube.

ВИДЕОВидео: Médias France / YouTube

Контекст:

Бельмондо родился в коммуне Нейи-сюр-Сен на окраине Парижа 9 апреля 1933 года, его отец – парижский скульптор Поль Бельмондо, мать – Сара Рейно-Ричард – занималась живописью.

Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, первую славу актеру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара “На последнем дыхании”. В следующем году Бельмондо снялся вместе с Софи Лорен в картине “Чочара”.

Он дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актер, в 1989 году получил национальную кинопремию Франции “Сезар” (фильм “Баловень судьбы”), в 2011-м – Почетную золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016-м – Золотого льва Венецианского фестиваля за вклад в кинематограф.

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