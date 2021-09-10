 

Во Франции провели в последний путь Бельмондо. Прощались с ним под музыку из фильма “Профессионал”. Видео

10.09.2021, 13:21, Новости дня
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Церемония началась с речи внука актера Виктора Бельмондо и панегирика президента Франции Эммануэля Макрона. После этого гроб с телом Бельмондо пронесли по площади под композицию Эннио Морриконе Chi Mai – главную тему сериала “Профессионал”, где сыграл актер. Композицию исполнил оркестр Республиканской гвардии.

L’Obs пишет, что попрощаться с великим актером пришли многие французские звезды: Патрик Брюэль, Жиль Леллуш, Гийом Кане, Марион Котийяр, Боб Синклер, Тьерри Фремо и другие. Видео церемонии публиковал Médias France в YouTube.

ВИДЕОВидео: Médias France / YouTube
Контекст:

Бельмондо родился в коммуне Нейи-сюр-Сен на окраине Парижа 9 апреля 1933 года, его отец – парижский скульптор Поль Бельмондо, мать – Сара Рейно-Ричард – занималась живописью. 

Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, первую славу актеру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара “На последнем дыхании”. В следующем году Бельмондо снялся вместе с Софи Лорен в картине “Чочара”. 

Он дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актер, в 1989 году получил национальную кинопремию Франции “Сезар” (фильм “Баловень судьбы”), в 2011-м – Почетную золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016-м – Золотого льва Венецианского фестиваля за вклад в кинематограф. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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