 

“Голос” поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию

10.09.2021, 13:20, Новости дня
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По словам Рудик, “Голос” имел и раньше претензии к закону, который, по ее мнению, на самом деле не борется с олигархами. При этом документ дает право СНБО называть того или иного человека по определенным критериям олигархом.

“Эти критерии очень плохо прописаны и, собственно, могут быть применены к любому. Хуже в этой истории то, что в документе не прописано: а что дальше? В Украине есть все возможности и законы, которые могут помочь бороться с олигархами. То, чего нет, так это справедливой судебной системы. Потому что каждый шаг, который сейчас будет сделан против олигархов, завершится в суде, где олигарх опровергает все обвинения”, – сказала народный депутат.

Она сообщила, что партия “Голос” не поддержит этот законопроект во втором чтении.

Контекст:

Денисова обратилась к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумов с критикой законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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