Мнение: Мясоедам конец – зверушкам радость

Меж тем Грета Тунберг наступает по всем фронтам. Сногсшибательная новость последних дней – концерн Фольксваген сделал все свои корпоративные столовые для служащих… вегетарианскими. Или, говоря проще – теперь в этих столовых нет мясных блюд. Вообще. Никаких. На заводах Фольксвагена работают сотни тысяч человек, так что новация, скажем мягко, весьма значимая.

Все это идет, естественно, под бурные крики одобрения обдолбанной прогрессивной общественности – да-да, какое может быть мясо, мясо – фи!, давно пора и т.д. Хотя многие кричащие, уверен, даже не задумываются о том, что следующими в проекте “лишения мяса” окажутся они.

Как это соотносится с недавним заявлением миллиардера Дерипаски, что “мы все должны сократить потребление”? В первом случае – Германия, во втором – Россия… Но это всё – звенья одной цепи, той самой, которую нам всем незаметно набрасывают на горло. О каких таких “мы” говорит Дерипаска? У него замах простой – он говорит обо всем человечестве.

Все должны “сокращать потребление” – ездить на самокатах, а не на личных авто, жить в общежитиях (“коливинги”), а не в своих домах, горячая вода – роскошь, отопление зимой – преступление, отдельные офисы для компаний – транжирство (коворкинг), вообще собственность – зло (все ведь можно арендовать – лизинг), ну а уж ЖРАТЬ МЯСО – это вообще предельная наглость в век “Новой нормальности”.

Грета бросила первый мячик насчет “пукающих коров”, однако планы мирового прогрессивно-экологического движения, как видим, много глобальней: дело не в коровах, просто мясо вообще – харам. Тут и соображения сентиментальности – как же можно убивать несчастных зверюшек? За что?? Но главное – это, дескать, вредит экологии.

И решено – население планеты будут постепенно от мяса отучать. Методика ведь уже отработана – на борьбе с курильщиками во всемирном масштабе. С курением ведь все прошло на ура, без сучка и задоринки? Ну и с мясом будет так же. Основной метод – сочетание тотальной пропаганды во всех СМИ “о вреде мяса” (как оно было с “вредом табака”) плюс АКЦИЗЫ. На мясо, как на “вредный продукт”, будут попросту вводиться акцизы, задирая его цену до полного отсечения основной массы населения.

“– Сейчас Германия начала кампанию сделать мясо опять пищей богачей.

— И насколько задрали цены?

— Резкое подорожание?

— Дело даже не в подорожании как таковом, точнее, не в обычном подорожании. А в принципах производства мяса. Во-первых, дешёвое мясо связанно с “негуманным” выращиванием животных, и это будут запрещать. Во-вторых, на мясо хотят непомерно наращивать цены, по типу сигарет и алкоголя, чтоб “отучить” людей от него, потому что типа производство мяса — одна из причин экологической катастрофы”.

Все это было бы смешно, и, “конечно, у них ничего с этим не выйдет” – если б не опыт последних десятилетий, показывающий наглядно, что “у них” почему-то все пока получается. Могли ли мы еще года два назад поверить, что целые страны будут сидеть в своих домах под арестом, не имея права выйти на улицу, да еще при этом натянув поголовно дурацкие медицинские маски на лица? Не могли. А это факт.

А могли мы поверить, что взрослое население целой планеты (!) станут принудительно вакцинировать непонятно чем и непонятно за что, причем – все страны сразу? Не могли. А это происходит, происходит у нас на глазах. Мне понравилось тут заявление Байдена относительно прав: “Мы должны защитить вакцинированных работников от их невакцинированных коллег (co-workers)”. Акценты расставлены предельно ясно, не так ли?

Но нас небольно зарежут. От мяса мы будем отказываться постепенно и практически добровольно. Многие ведь у нас в стране и так питаются в основном макаронами? Ну вот. Просто таких людей станет больше – в их число войдете и вы. А там, глядишь, Илон Маск подгонит “мясо из пробирки”… Заживем!