 

Кремль оценил потенциал РФ в спорте

10.09.2021, 13:05, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия смогла очень быстро нарастить потенциал в спорте после распада СССР, когда многое было потеряно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Причина в том, что раньше была страна с одним населением, с одной территорией, с одним потенциалом. Потом страна стала с населением гораздо меньше, и вот в развале этой страны мы все потеряли: и в спорте, и в ВВП, и во всем остальном. Но несмотря на это, РФ очень быстро начала наращивать свой потенциал», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что российская олимпийская сборная за 20 лет не смогла побить рекорд 2000 года по количеству золотых медалей.

По его словам, президент РФ Владимир Путин в субботу вручит госнаграды олимпийцам и пообщается с ними в Екатерининском зале Кремля.

«Отдельно президент в Георгиевском зале пообщается с олимпийскими чемпионами», – добавил Песков.

Ранее Путин заявил, что успешные и незабываемые выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь доказали, что РФ – спортивная держава, атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции страны.



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