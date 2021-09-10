Шойгу простился с Зиничевым

Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, информирует пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны Сергей Шойгу в пятницу принял участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования его родным и близким.

В церемонии также приняли участие члены коллегии МО России.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, который трагически погиб в среду в Норильске.

Церемония проходила в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве.

Зиничев погиб, разбившись о камни во время попытки спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника.