Мнение: “Северный поток 2” достроен

"Газпром" сегодня официально заявил, что несмотря на сопротивление со стороны США, "Северный Поток – 2" полностью достроен.

Строительство газопровода продлилось на полтора года дольше, чем было запланировано. Однако сегодня «Газпром» сообщил, что он достроен, его скоро введут в эксплуатацию.

Строительство трубопровода «Северный поток-2» полностью завершено, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«Председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено», — говорится в сообщении.

Газопровод состоит из двух ниток труб длиной порядка 1200 км. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» — 55 млрд куб. м газа в год. Предварительное решение о начале строительства газопровода при участии международного консорциума, в который входят ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, было принято в 2012 году. Прокладка самой трубы в Балтике началась в 2018 году. Постройку планировалось завершить в конце 2019 года, но введенные тогда в декабре санкции США помешали это сделать.

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Иронично, но реально тормозил его строительство именно агент Дональд.

Ну а так, многолетняя эпопея сегодня формально завершена, что конечно не отменяет возможности каких-то новых санкций и возни вокруг прокачки газа в Германию.

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