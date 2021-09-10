 

Мнение: “Северный поток 2” достроен

10.09.2021, 12:52, Разное
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"Газпром" сегодня официально заявил, что несмотря на сопротивление со стороны США, "Северный Поток – 2" полностью достроен.

Строительство газопровода продлилось на полтора года дольше, чем было запланировано. Однако сегодня «Газпром» сообщил, что он достроен, его скоро введут в эксплуатацию.
Строительство трубопровода «Северный поток-2» полностью завершено, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
«Председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено», — говорится в сообщении.
Газопровод состоит из двух ниток труб длиной порядка 1200 км. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» — 55 млрд куб. м газа в год. Предварительное решение о начале строительства газопровода при участии международного консорциума, в который входят ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, было принято в 2012 году. Прокладка самой трубы в Балтике началась в 2018 году. Постройку планировалось завершить в конце 2019 года, но введенные тогда в декабре санкции США помешали это сделать.

https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/economics/10/09/2021/613b04339a7947379d4777fa – цинк

Иронично, но реально тормозил его строительство именно агент Дональд.
Ну а так, многолетняя эпопея сегодня формально завершена, что конечно не отменяет возможности каких-то новых санкций и возни вокруг прокачки газа в Германию.

Источник: Colonel Cassad



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