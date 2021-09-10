NTD – стабильность во время глобальных кризисов — главное наследие Ангелы Меркель

Уже скоро канцлер Ангела Меркель покинет свой пост как самый долгоправящий лидер современной Германии. Как передаёт NTD, эксперты считают, что самым важным наследием Меркель является то, что она обеспечила стабильность во время глобальных кризисов, несмотря на все отдельные критические замечания

Вскоре канцлер Ангела Меркель покинет свой пост как самый долгоправящий лидер современной Германии. Она 16 лет возглавляла крупнейшую экономику Европы и за это время отменила обязательную военную службу, ускорила отказ Германии от атомной энергии и угольного топлива, а также создала условия для того, чтобы больше отцов уходили в декретный отпуск.

Меркель прошла своё первое испытание в 2008 году — в разгар мирового финансового кризиса. Она объявила немцам, что их сбережения в безопасности. В последующие годы она играла ведущую роль в спасении евро от долгового кризиса, настаивая на болезненном сокращении расходов.

В 2015 году Меркель открыла двери для сотен тысяч мигрантов, бежавших из Сирии и других стран. Она утверждала, что потоком людей можно управлять. Но эти идеи встретили противостояние — как в Германии, так и в других странах ЕС.

А на закате своей карьеры она возглавила усилия по борьбе с пандемией COVID-19.

На международной арене Меркель настаивала на поиске компромиссов и применении многостороннего подхода к мировым проблемам.

РАЛЬФ БОЛЛМАНН, биограф Меркель и журналист: Самое важное наследие госпожи Меркель — я думаю, то, что она просто обеспечила стабильность во время глобальных кризисов. Несмотря на все отдельные критические замечания, она сохранила Германию, Европу и, возможно, даже некоторые части мира в разумной безопасности. Думаю, это её достижение.

26 сентября состоятся выборы в Бундестаг, после чего выберут нового канцлера. Однако пока ни одна партия не заручилась поддержкой нужного числа избирателей. Сейчас страной управляет коалиция из христианско-демократического альянса ХДС/ХСС и социал-демократов. Но есть все предпосылки того, что коалиция станет трёхсторонней — впервые с 50-х годов прошлого века.

Пока христианско-демократический альянс Меркель по опросам стоит на втором месте. Его опережают социал-демократы. Возможно, они снова сформируют коалицию с помощью третьей силы. Однако могут быть и самые неожиданные варианты.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2021 года.