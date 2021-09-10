Диетологи опровергли эффективность соковых диет

Диетологи Кларисса Ленхерр и Ви Джей Гамильтон опровергли эффективность популярных соковых диет. Для похудения и выведения вредных токсинов необходимо соблюдать правила сбалансированного питания.

В последнее время в обществе приобретают все большую популярность диеты, основанные на приеме различных соков. Однако профессиональные медики сомневаются в результативности таких методик. Полезными они кажутся только на первый взгляд, если соковые диеты и приводят к потере лишних килограммов, то только на непродолжительное время.

Приверженцы соковых диет употребляют в пищу только соки, сделанные из преимущественно свежевыжатых соков фруктов, ягод и овощей. В интернете и СМИ то и дело появляется информация о якобы очистительных свойствах таких типов питания. Однако Ленхерр и Гамильтон заверяют, что таким способом невозможно ни похудеть, ни вывести из организма токсины и шлаки. Более того, ограничения в питании не позволяют насытить органы и системы необходимыми питательными веществами. Ведь многих из них попросту нет в таких напитках, которыми поклонники сокодиет заменяют еду.

Подобное меню уменьшает количество потребляемых калорий, кроме того, организм при этом теряет воду. Поэтому, как утверждают диетологи, у такой диеты нет перспектив качественно изменить фигуру, поскольку после возвращения к привычному рациону человек снова набирает вес. Чтобы избежать этого, следует правильно питаться, соблюдая все правила здорового баланса витаминов, минералов и других микроэлементов. Вместе с зеленью, овощами и фруктами в меню должны быть в необходимые белки, цельное зерно и другие продукты. Кроме того, как пишет «Ньюинформ», обязательно нужно нормализовать время сна и заниматься физическими упражнениями.