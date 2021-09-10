 

Смартфоны Xiaomi 11T первыми получат три новых поколения Android

10.09.2021, 12:46, Разное
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Смартфоны Xiaomi 11T окажутся первыми устройствами компании, которые получат новые версии Android на протяжении трёх лет с момента выпуска. В целом речь идёт о трёх новых поколениях ОС в виде апдейтов.
Также на смартфонах Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro обновления безопасности будут выпускаться на протяжении четырех лет. Руководство фирмы не исключает возможности распространения обязательств по обновлению на другие устройства.

Возможно, производитель предложит такой же уровень поддержки программного обеспечения для других смартфонов. Представитель Xiaomi сообщил, что руководство фирмы на данный момент оценивает возможность предоставления расширенных сервисов по обновлению ОС и системы безопасности для других телефонов.

Официальное обновление линейки Xiaomi 11T запланировано на 15 сентября 2021 года. Как стало известно, у одного из устройств серии будет быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

Источник: www.ixbt.com



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