 

“Единая Россия” внесла в Думу законопроект о пожизненном наказании для педофилов

10.09.2021, 12:42, Разное
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Законопроект предлагает максимальный срок наказания для педофилов, совершивших повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также пожизненный срок будет применяться на насильственные действия в отношении двух или более лиц, не достигших 18 лет.

О внесении законопроекта сообщает ТАСС со ссылкой на профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.

Помимо Андрея Турчака, инициативу разрабатывали глава комитета Павел Крашенинников и руководитель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В своем телеграм-канале Хинштейн сообщил о разработке “Единой Россией” еще одного закона. Инициатива предлагает ввести постоянный контроль за вышедшими на свободу лицами, чье преступление не подпало под пожизненное заключение. “Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений”, – отметил парламентарий.



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