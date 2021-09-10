“Единая Россия” внесла в Думу законопроект о пожизненном наказании для педофилов

Законопроект предлагает максимальный срок наказания для педофилов, совершивших повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также пожизненный срок будет применяться на насильственные действия в отношении двух или более лиц, не достигших 18 лет.

О внесении законопроекта сообщает ТАСС со ссылкой на профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.

Помимо Андрея Турчака, инициативу разрабатывали глава комитета Павел Крашенинников и руководитель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В своем телеграм-канале Хинштейн сообщил о разработке “Единой Россией” еще одного закона. Инициатива предлагает ввести постоянный контроль за вышедшими на свободу лицами, чье преступление не подпало под пожизненное заключение. “Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений”, – отметил парламентарий.