Главные проблемы в “Укрзалізниці” – безответственность и коррупция – нардеп Бондарев

“Во время работы временной следственной комиссии мы увидели вопиющие факты коррупции, безответственности наблюдательного совета, а также всего руководства. Только одно хочу вам доложить, один факт. Заседание наблюдательного совета на теплоходе “Волна”. У “Укрзалізниці” есть собственная “Волна”, теплоход. Мы с вами, а также весь украинский народ заплатили за это 400 тысяч гривен, чтобы отдыхал наблюдательный совет”, – рассказал Бондарев.

По его словам, из-за коррупции и непрофессионализма менеджмента “Укрзалізниці” компания находится в тяжелом финансовом состоянии и пытается решить финансовые проблемы за счет повышения тарифов на перевозки для бизнеса, что только усугубляет ситуацию.

“Повышается стоимость перевозки. К чему это приводит? Мы теряем рынок перевозки. Уменьшается количество перевозок. Идут люди на перевозку по автодорогам, куда вкладываются огромные средства. Эта безответственность – это кризис, который надо решать”, – сказал политик.

По мнению народного депутата, в ситуацию должно немедленно вмешаться правительство – назначить новых членов наблюдательного совета “Укрзалізниці” и провести расследование выявленных фактов коррупции и злоупотреблений.

“Мы обращались к правительству, к премьер-министру. Мы просили, чтобы немедленно назначили новых членов наблюдательного совета и открыли соответствующие уголовные дела по тем, кто сейчас работал и отдыхал за наш с вами счет”, – сказал Бондарев.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”. В состав ВСК вошли 13 народных депутатов. В сентябре ВСК представила отчет, согласно которому “Укрзалізниця” находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Постоянного руководителя в “Укрзалізниці” нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”, но этого мало. Он также заявил, что “Укрзалізниці” необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в “Укрзалізниці” 30 июля и поручил Кабмину “принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу”. СНБО также поручил Кабмину возложить на министра инфраструктуры Александр Кубракова обязанности главы правления “Укрзалізниці”.

Кабмин одобрил создание антикризисного штаба “Укрзалізниці”. Первое заседание штаба состоится 16 сентября и будет посвящено ситуации с закупками критически важных материалов, которые необходимы для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов.

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