Прокуратура Турции установила, что найденная с пакетом на голове украинка покончила с собой. Она имитировала киносцену

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10.09.2021, 12:26, Новости дня
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По версии следствия, Новицкая совершила суицид, имитируя сцену из фильма 2003 года “Между смертью и жизнью”. Правоохранители не нашли доказательств того, что девушку кто-то убил или подстрекал ее к самоубийству.

В постановлении прокуратуры указывается, что Новицкая надела мешок на голову и сковала руки сзади наручниками. Также в ее гостиной в разобранном состоянии нашли трубу – возможно, она рассматривала другие способы самоубийства.

Прокуратура указывает, что дверь дома была заперта изнутри, окна закрыты железными решетками, двери с окнами на кухне тоже были заперты изнутри.

Причиной смерти в заключении следствия указана механическая асфиксия из-за надетого на голову пакета.

Контекст:

О смерти Новицкой стало известно 2 января. Когда ее нашли, она сидела на стуле со скованными за спиной наручниками руками и с полиэтиленовым пакетом на голове.

4 января Milliyet опубликовало новые сведения, которые свидетельствуют о возможном самоубийстве. По данным агентства, полиция выяснила, что наручники, которыми была закована женщина, Новицкая приобрела сама.

Вместе с тем друзья умершей не верят в версию самоубийства. В комментарии “Обозревателю” они описывают Новицкую как открытую, веселую и жизнерадостную женщину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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