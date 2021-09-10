Идеально для путешествий. Tvorchi презентовали четвертый альбом

По словам музыкантов, альбом идеально подойдет для прослушивания во время путешествий. Первый трек из нового альбома под названием Falling был презентован в июле 2021 года.

Альбом Road можно прослушать на всех музыкальных площадках, включая Apple Music.

Контекст:

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни.

В дискографии коллектива четыре альбома. Презентация предпоследнего состоялась осенью 2020 года.

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