 

Туск обвинил Германию в завершении строительства «Северного потока – 2»

10.09.2021, 12:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск назвал завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» большой ошибкой Германии.

«Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов. Это противоречит интересам ЕС в целом, уже не говоря о Польше или Украине», – сказал он, передает ТАСС.

По утверждению Туска, в его разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель она якобы часто говорила, что знает, что «это (газопровод) плохо для Европейского союза».

Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора. 



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