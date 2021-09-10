 

Путин подписал указ «О присвоении почетного звания «Город трудовой доблести»

10.09.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин подписал указ «О присвоении почетного звания «Город трудовой доблести», информирует пресс-служба Кремля.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Алдану, городу Бологое, городу Воркуте, городу Дзержинску, городу Кемерово, городу Костроме, городу Лысьве, городу Мончегорску, городу Охе, городу Ступино, городу Сызрани, городу Чите», – передает РИА «Новости» текст Указа.

Напомним, в четверг «Единая Россия» попросила Путина присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. Президент поддержал предложение партии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / 4–8% ромов в Украине не имеют документов, удостоверяющих личность и подтверждающих украинское гражданство – Минкульт

15.09 / Украина предлагает четкий план достижения мира на Донбассе – Ермак

04.08 / Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута

26.05 / Чешское посольство в Москве уволило более 70 сотрудников

29.01 / Guardian – Сан-Франциско вычеркнет имена рабовладельцев Вашингтона и Линкольна из названий школ

26.06 / Медицинскую версию вертолета «Ансат» решили сделать всепогодной

01.02 / Суд вернул прокуратуре дело сестер Хачатурян

02.12 / В Москве арестовали участницу Pussy Riot за проведение акции против полицейского насилия

11.11 / “Мест в больницах не будет даже в коридорах”. Шмыгаль объяснил, что может произойти, если не ужесточить карантин

17.02 / “Похоже на позолоченную клетку”. Байден описал, как это жить в Белом доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика