Путин подписал указ «О присвоении почетного звания «Город трудовой доблести»

Президент Владимир Путин подписал указ «О присвоении почетного звания «Город трудовой доблести», информирует пресс-служба Кремля.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Алдану, городу Бологое, городу Воркуте, городу Дзержинску, городу Кемерово, городу Костроме, городу Лысьве, городу Мончегорску, городу Охе, городу Ступино, городу Сызрани, городу Чите», – передает РИА «Новости» текст Указа.

Напомним, в четверг «Единая Россия» попросила Путина присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. Президент поддержал предложение партии.