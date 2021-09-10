Исаев: Поправки «Единой России» обезопасят соцвыплаты граждан от кредиторов и исков

Подготовленный «Единой Россией» по поручению президента Владимира Путина законопроект о запрете на автоматическое списание социальных выплат за долги и по исполнительному производству обезопасит средства россиян от кредиторов и исков, сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД первый замглавы фракции «Единая Россия», один из авторов законопроекта Андрей Исаев.

Парламентарий напомнил, что, выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость защитить от списания кредиторами социальных выплат и дать возможность вернуть им те выплаты, которые таким образом были списаны. Теперь «Единой Россией» разработаны и внесены в Госдуму поправки в действующее законодательство.

По мнению Исаева, эта задача «крайне важная и актуальная». «В прошлом году президент установил выплаты для семей с детьми, и на нас тут же посыпались жалобы о том, что эти выплаты по 10 тысяч рублей (специальные выплаты, введенные в целях поддержки семей с детьми в условиях пандемии) списываются кредитными организациями», – рассказал он.

Первый замглавы фракции обратил внимание на то, что данные средства направлялись именно «на помощь людям, а не кредитным организациям, которые не являлись самыми пострадавшими в период пандемии». «Тогда мы приняли срочно поправку в закон, защитив данные выплаты», – напомнил Исаев.

На съезде партии «Единая Россия» глава государства призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты, продолжил он. «В связи с этим нами подготовлен законопроект. Он запрещает списывать кредиторам единовременные выплаты и все виды постоянных социальных выплат, установленные указами президента или постановлениям правительства РФ», – сообщил Исаев.

Кроме того, законопроект «Единой России» расширяет перечень выплат, которые уже сейчас по закону являются не подлежащими списанию. «Сейчас, например, не подлежат списанию материнский капитал, алименты или возмещение вреда в связи с потерей здоровья, производственной травмой. Мы предложили добавить в этот перечень новое пособие, которое выплачивается беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении, а также все виды социальной помощи, включая социальный контракт. Неправильно, когда человеку дали деньги на выход из трудной жизненной ситуации, а эти деньги списаны кредиторами», – сказал парламентарий.

В то же время есть ряд людей и семей, которые сознательно готовы использовать эти выплаты, в том числе, для погашения своих кредитов, добавил он. «Для того чтобы у них не возникло препятствий, мы установили, что они могут дать письменное распоряжение банку о том, что они разрешают использовать эти выплаты для погашения их кредита. Учитывая, что ситуация у человека после того, как один раз он выдал такое письменное распоряжение, может измениться, мы также предоставляем право человеку в течение 14 дней отозвать это письменное распоряжение. И тогда данная выплата должна ему быть возвращена банком в течение трех дней», – отметил первый замглавы фракции.

По словам Исаева, предложенные в законопроекте меры позволят обеспечить направление средств на социальную помощь людям, а не на решение каких-либо проблем кредиторов. «Эти меры, с моей точки зрения, полностью отвечают статусу РФ как социального государства», – заключил Исаев.

Авторами законопроекта выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель по законопроектной деятельности Андрей Исаев, а также сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко.