Риск заражения COVID-19 в общественном туалете оказался минимальным



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Откуда появились данные о том, что в туалетах повышается риск передачи вируса

Прошлой весной американские ученые заявили о том, что распространению вируса может способствовать смыв воды в общественном туалете. Эта гипотеза казалась вполне жизнеспособной с учетом того, что в некоторых исследованиях частицы SARS-Cov-2 обнаруживались в образцах мочи и стула.

Специалисты провели серию тестов, в ходе которых проанализировали распространение содержащих микробы аэрозольных капель, образующихся при смывании воды в унитазе или писсуаре в общественном туалете. Оказалось, что капли «взлетают» на высоту до 1,5 метра в течение 20 секунд после нажатия кнопки смыва и попадают в пространство даже если крышка унитаза закрыта. Ученые предположили, что аэрозольные частицы могут выходить через зазор между крышкой и стульчаком.

Другое исследование, проведенное в Великобритании, показало, что струйные сушилки для рук могут сильным потоком воздуха «отбрасывать» вирусные частицы на одежду.

О том, что туалет может быть «рассадником» инфекции предупреждала и профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Что показал новый обзор

Ученые из Австралийского национального университета провели обзор 38 исследований из 13 стран, опубликованных с 2000 по 2020 годы. В научных работах оценивалась возможность передачи вирусов и бактерий в общественном туалете. Специалисты рассмотрели несколько путей распространения патогенов, включая аэрозольный, фекально-оральный и через контакт с поверхностями.

Как выяснилось, действительно существует небольшой риск образования аэрозолей при смывании в унитазе и использовании автоматических сушилок для рук, но фактически вероятность заражения крайне мала.

«Было зарегистрировано лишь несколько случаев инфекционных заболеваний, в основном связанных с фекально-оральной передачей, происходящих из туалетов в ресторанах. Мы не обнаружили доказательств воздушной передачи кишечных или респираторных патогенов, включая COVID-19, в общественных туалетах», — написали авторы обзора.

По мнению ученых, все дело в том, что люди обычно не задерживаются в общественных туалетах и не контактируют друг с другом. Если тщательно мыть руки после посещения уборной, не есть пищу в кабинках и не разговаривать по мобильному телефону, риск заражения маловероятен, убеждены исследователи.