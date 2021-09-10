Выпускные альбомы для студентов

Все мы хотим запечатлеть важные моменты своей жизни. Хотим сохранить свои эмоции, впечатления, те чувства, которые испытываем в этот момент. Студенческие годы самые беззаботные и всегда вспоминаются улыбкой, с теплотой на душе. Наверно это и является главной причиной для создания выпускных альбомов для студентов.

Процесс изготовления выпускных альбомов

В сегодняшнем изобилии всевозможных услуг и товаров очень легко найти студию, которая предоставит самые качественные и не дорогие выпускные альбомы. Одним из таких компаний является студия rhinodesign. Она предлагает следующие услуги:

Услуги презентуются бесплатно и дается возможность выбрать самый подходящий вариант.

Разновидность выпускных альбомов – в каталоге компании можно ознакомиться со всеми типами альбомов, исходя их вашего предпочтения.

Подписка договора, что является еще одним доказательством о предоставлении качественных услуг.

После выбора типа выпускного альбома и подписания договора, назначается время и дата фотосессии. В отдельных случаях тщательно выбирается место для фотосессии.

Далее идет процесс отбора фотографий. Вы выбираете понравившиеся снимок для дальнейшей обработки.

Добавления текста в выпускной альбом – по желанию в альбом может добавляться текст, поздравления, изображения как в сам альбом, так и на обложку.

Далее макет окончательно согласуется с заказчиком и поступает в печать.

Уже готовый выпускной альбом можно взять самовывозом или заказать доставку по указанному адресу.

Материалы для выпускных альбомов

Для изготовления качественных выпускных альбомов важно обращать внимание на несколько факторов. Перечислим их:

Материал, из которого сделан выпускной альбом,

тип бумаги (глянцевая, матовая и т.д.), персонализация,

качество печати, широкая цветовая гамма печати, что и делает выпускные альбомы долговечными и они сохраняют изначальный красивый вид в притяжении многих лет,

сборка.

Размеры и типы выпускных альбомов в студии rhinodesign самые разные, начетная от самых маленьких, заканчивая необычными размерами под разные заказы и потребности клиентов.

Выбирая выпускные альбомы в студии rhinodesign вы можете быть спокойным ка качество и долголетие товара.